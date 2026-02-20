 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
0

Минпромторг сообщил о минимальном ввозе в Россию по параллельному импорту

Сюжет
Война санкций
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

Объем ввоза товаров в Россию по схеме параллельного импорта в январе 2026 года достиг исторического минимума и составил $1 млрд, сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

«По январю у нас исторический минимум объемов параллельного импорта — 1 миллиард долларов. Это почти в два раза ниже, чем среднемесячный показатель по 2025 году», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он также отметил, что тренд на снижение количества брендов в перечне параллельного импорта сохраняется. Ведомство прорабатывает очередную корректировку списка, сообщил Чекушов.

«У нас как была примерно ежеквартальная корректировка, так и планируется. <...> Планируем сокращать [список]», — пояснил замминистра.

Минпромторг признал неоправдавшимся свой прогноз по параллельному импорту
Экономика
Антон Алиханов

В целом в 2025 году объем ввоза товаров в Россию по параллельному импорту составил $23,1 млрд или в среднем по $1,9 млрд в месяц, уточнил Чекушов, добавив, что этот показатель ежегодно снижается.

Механизм параллельного импорта — ввоза в страну товаров без согласия производителя или правообладателя — действует в России с 2022 года. Москва считает санкции западных стран неэффективными и незаконными.

Материал дополняется

Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минпромторг параллельный импорт
