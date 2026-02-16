«Яндекс» запустит сервис для заказа такси для молодежи

«Яндекс» увеличит число сервисов такси: к «Яндекс Go», Uber и «Везет» с марта добавится Fasten, ориентированный на молодежь. Если он привлечет новых клиентов, это хорошо для рынка, но есть риск каннибализации, говорят эксперты

Фото: Андрей Журавлев / Shutterstock

О том, что в марте «Яндекс» планирует запустить новое приложение для заказа такси под брендом Fasten, РБК рассказали два источника на IT-рынке. По словам одного из них, этот сервис будет ориентирован на молодую аудиторию в крупных городах. Под этот сегмент будут разработаны отдельная ценовая политика и позиционирование. Новый бренд по цветам и другим параметрам не будет схож ни с брендом «Яндекс Go», ни с другими брендами компании, сообщил этот собеседник.

Кроме того, в новом сервисе будут представлены только услуги такси, поскольку у 10–15% аудитории есть запрос на то, чтобы было приложение для получения одной услуги — заказа поездки, рассказал собеседник.

Сейчас у «Яндекса» есть суперапп «Яндекс Go», в котором, помимо заказа поездки на такси, можно заказать доставку еды («Яндекс Еда»), продуктов («Лавка»), арендовать самокат, автомобиль каршеринга «Яндекс Драйв» и доставку, забронировать номер в отеле и воспользоваться другими услугами. Кроме того, в России «Яндекс» развивает приложение Uber Russia, а в середине 2024-го запустил также сервис заказа такси под брендом «Везет», который позиционирует себя как лоукостер.

Представитель «Яндекс Такси» отказался от комментариев.

Зачем нужен отдельный бренд

Управляющий директор медийного агентства Starlink (входит в ГК Starlink) Сергей Фаткин пояснил, что запуск отдельного такси-приложения для молодой аудитории — это прежде всего «попытка решить задачу сегментации, которую сложно реализовать внутри одного «зонтичного» продукта». Добавление четвертого бренда к экосистемному «Яндекс Go», лоукостеру «Везет» и Uber Russia, который является чем-то средним по цене между указанными двумя, по мнению Фаткина, выглядит не как расширение ассортимента, а как попытка точной настройки под конкретную поведенческую группу — молодежь крупных городов. С маркетинговой точки зрения, по его мнению, здесь может быть несколько мотивов: управление восприятием цены (молодая аудитория чувствительна к тарифам и чаще выбирает сервисы по принципу «достаточно хорошо и недорого», а внутри крупного бренда сложно радикально изменить ценовое позиционирование без риска размыть премиальные и массовые сегменты); коммуникационная свобода (молодежь требует иной тональности, визуального языка и каналов продвижения, а для крупной корпорации с устоявшимся стилем запуск «внутреннего стартапа» под новым именем часто оказывается проще, чем попытка «омолодить» материнский бренд); продуктовая фокусировка (для части аудитории, особенно молодой, избыточная функциональность может быть барьером: приложение «для всего» не всегда воспринимается как удобное «для конкретной задачи», узкоспециализированный сервис выглядит проще и быстрее).

Как отметила заместитель главного управляющего директора по стратегиям и инновациям NMi Group Алла Данилина, на фоне того, что все сервисы сегодня идут в сторону экосистем, запуск отдельного молодежного приложения такси выглядит странно, но в нем может быть понятная логика: «Молодая аудитория менее платежеспособна, отдельный бренд позволяет дать более низкие цены и чаще пользоваться поездками, не разрушая экономику основного «Яндекс Go», а сильно отличающийся новый бренд от материнского позволит не каннибализировать уже выстроенный текущий бизнес». Кроме того, это «способ быстро набрать базу на «хайпе» новинки, а позже аккуратно втянуть ее в большую экосистему».

Впрочем, Сергей Фаткин допустил, что каннибализация все же произойдет. Он назвал это главным риском инициативы: «Если новый сервис окажется дешевле и удобнее, он может перетянуть аудиторию из «Яндекс Go», не создавая дополнительной ценности для компании».

Ориентация «Яндекса» на молодежную аудиторию «вполне обоснована»: структура городов меняется, парковок становится все меньше, из-за чего владение автомобилем — все сложнее и дороже, отметил вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Кроме того, во многих населенных пунктах сокращается количество маршрутов общественного транспорта, и такси становится для людей естественной альтернативой. «Не нужно забывать и о резком росте стоимости автомобилей. Из-за утилизационного сбора, высокой цены владения и планов по введению платного въезда в города личный транспорт вновь становится роскошью. Для молодых людей, чьи доходы еще не достигли пика, покупка машины сейчас — история практически недостижимая», — говорит эксперт. По мнению Шарапина, с молодыми людьми «необходимо говорить на их языке и привычными маркетинговыми инструментами, поэтому сегментация имеет большой смысл». Он отметил, что оценивать долю рынка нового сервиса сейчас преждевременно, так как пока неизвестно наполнение продукта.

Председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова считает появление нового сервиса на рынке такси позитивным сигналом для отрасли, особенно «если речь идет не просто о перераспределении заказов между платформами, а о расширении аудитории и привлечении пассажиров, которые ранее пользовались такси реже или выбирали другие способы передвижения». В то же время она предупреждает, что новый игрок не решит системные вопросы отрасли—кадровый дефицит, обновление автопарка, страхование. «При текущей сложной ситуации на рынке число водителей существенно не увеличится, поэтому конкуренция сервисов по заказу такси будет в первую очередь разворачиваться вокруг условий сотрудничества с водителями», — указала Зарипова.

Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская также считает, что, если появление нового продукта привлечет новую аудиторию и расширит клиентскую базу, это пойдет на пользу таксопаркам и водителям, что особенно важно на фоне растущего экономического бремени для перевозчиков.