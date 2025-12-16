Госдума во втором чтении приняла поправки к закону о локализации такси

Фото: Андрей Любимов / РБК

Дума во втором чтении приняла поправки к закону о локализации такси, следует из публикации на сайте нижней палаты. Законопроект предусматривает введение квоты в 25% для самозанятых, работающих на нелокализованных автомобилях.

Водители могут попасть под эту квоту при условии, что автомобиль находится в собственности владельца более шести месяцев и тот использует его без привлечения третьих лиц. Поправки также предусматривают, что водители смогут повторно поставить автомобиль в реестр такси, а самозанятые — получить разрешение на деятельность такси в регионе фактической подработки, а не только по месту регистрации.

Национальный совет такси (НСТ) поддержал изменения, сообщила РБК исполнительный директор ассоциации Наталия Лозинская.

По последнему опросу НСТ, у 72% таксопарков более половины парка не соответствуют требованиям локализации, а согласно опросу исследовательской компании «РОМИР», только 29% автомобилей водителей такси действительно локализованы.

«Перевозчики просто не смогли бы оперативно подстроиться под новые требования, особенно на фоне текущей экономической ситуации», — сказала Лозинская.

Третье чтение законопроекта назначено на 18 декабря.

Закон о локализации такси был принят 13 мая и должен вступить в силу с 1 марта 2026 года. По нему для включения автомобиля в реестр такси необходимо будет соблюсти одно из требований:

Совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;

Баллы за локализацию начисляют за производство машин на отечественных предприятиях и использование российского сырья.

Автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года.

Авторы поправок отметили, что без уточнений режима для личных автомобилей из отрасли может уйти значительная доля самозанятых водителей (51%), что приведет к дополнительной нагрузке на рынок, снижению налоговых поступлений на 25 млрд руб. ежегодно и росту теневого сектора.