«Займер» купил у «Киви» 50% платформ «Таксиагрегатор» и IntellectMoney
Финтех-группа «Займер» завершила сделки с АО «Киви» по покупке 50% долей в двух цифровых платформах — сервисе «Таксиагрегатор» и платформе приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney. Об этом сообщила пресс-служба группы. Остальные 50% в обоих сервисах остаются у АО «Киви».
В «Займере» сообщили, что планируют использовать «Таксиагрегатор» и IntellectMoney для «развития клиентской базы материнской компании и ее дочернего банка «Евроальянс». До конца года планируется начать кредитование водителей, подключенных к системе «Таксиагрегатор».
Генеральный директор «Займер» Роман Макаров заявил, что сделки должны помочь группе сформировать финансовый поток, не зависящий от регулирования микрофинансового рынка в России.
