 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес⁠,
0

«Займер» купил у «Киви» 50% платформ «Таксиагрегатор» и IntellectMoney

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Финтех-группа «Займер» завершила сделки с АО «Киви» по покупке 50% долей в двух цифровых платформах — сервисе «Таксиагрегатор» и платформе приема онлайн-платежей и управления финансами IntellectMoney. Об этом сообщила пресс-служба группы. Остальные 50% в обоих сервисах остаются у АО «Киви».

В «Займере» сообщили, что планируют использовать «Таксиагрегатор» и IntellectMoney для «развития клиентской базы материнской компании и ее дочернего банка «Евроальянс». До конца года планируется начать кредитование водителей, подключенных к системе «Таксиагрегатор».

Генеральный директор «Займер» Роман Макаров заявил, что сделки должны помочь группе сформировать финансовый поток, не зависящий от регулирования микрофинансового рынка в России.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Компании
Антонина Сергеева
Киви покупка Платформы займы Такси
ПАО МФК "ЗАЙМЕР"
Материалы по теме
Инвестор Евгений Юрченко купил более 5% акций ВТБ
Финансы
Что инвестфонд Carlyle купил у ЛУКОЙЛа
Бизнес
ЦБ пошел на уступки МФО после требования по биометрии
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 91,71 (-0,76) Инвестиции, 12 фев, 17:13 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 77,19 (-0,28) Инвестиции, 12 фев, 17:13
Костюм Гуменника на Олимпиаде попал в список лучших по версии Vogue Спорт, 17:15
Набиуллина заявила, что «почти все» готово к внедрению цифрового рубля Экономика, 17:15
Минюст исключил основателя Zenden Павлова из реестра иноагентов Политика, 17:13
Австралийка Бафф стала олимпийской чемпионкой в сноуборд-кроссе Спорт, 17:08
Депутаты предложили запретить «молельные комнаты» в многоквартирных домах Политика, 17:07
Действующие чемпионы финны обыграли Швецию на хоккейном турнире Олимпиады Спорт, 17:06
Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась до 14,49% годовых Инвестиции, 17:06
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Повторение рекорда по золотым медалям. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:05
ЦБ запланировало массовое внедрение цифрового рубля с 1 сентября Экономика, 17:05
Какие элементы запрещены в фигурном катании Спорт, 17:04
Чем известен фигурист Гуменник, который сегодня выступит на Олимпиаде 16:58
Дизайнер Hello Kitty объявила, что уйдет в отставку после 46 лет работы Общество, 16:57
Французский биатлонист Фийон Майе завоевал золото в спринте на Олимпиаде Спорт, 16:57
Топ технологических открытий по версии MIT и Times Экономика инноваций, 16:56