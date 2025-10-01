 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минпромторг опубликовал перечень автомобилей для такси

В первичный список машин, которые смогут использоваться в такси после вступления в силу закона о локализации, попали около 20 моделей Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute и Voyah
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Первичный перечень автомобилей, которые могут быть использованы для работы в такси в России в рамках локализации, включает машины марок Lada, «Москвич», УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah, сообщает Минпромторг в MAX.

«Под критерии разработчиков законопроекта [о локализации] попадают более 20 моделей от шести российских брендов», — говорится в сообщении.

Модели, перечисленные ведомством: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; УАЗ «Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; Evolute I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE; Voyah Free, Dream, Passion; «Москвич» 3, 3е, 6, 8.

Закон о локализации такси был принят в мае этого года и вступит в силу с 1 марта следующего. Согласно нему, в такси должны будут использоваться машины с «высокой долей российских компонентов» или произведенные в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК).

«Первичный перечень публикуется заранее с учетом необходимости проинформировать участников рынка и обеспечить планирование будущих закупок. Перечень будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей», — отметило ведомство.

Аналитики описали сценарии для рынка такси из-за новых правил локализации
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

По данным доклада Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) по итогам 2024 года, которые приводит Autonews, самой востребованной маркой такси в России стала корейская Kia. В топ-3 вошли Lada и еще один корейский бренд Hyundai. Также популярны автомобили Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet.

Granta вошла в число наиболее популярных новых моделей среди таксистов (доля в структуре притока такси 8%), также среди них есть Vesta (3%). Другие популярные модели — Haval Jolion (6%), Geely Emgrand (2%), BAIC U5 Plus (2%).

В апрельском опросе Общественного совета по развитию такси более 70% водителей такси признались, что хотели бы заменить российский автомобиль на иномарку. Исследование провели среди владельцев и управляющих 276 таксопарков с автопарком более 150 тыс. машин.

51% опрошенных таксопарков сообщили, что у них есть автомобили Lada, у 11% — другие модели отечественных авто, остальные 38% заявили, что используют зарубежные марки. У 40% опрошенных российские авто занимали до 20% автопарка, у остальных — 10–18%.

Лилия Пашкова
Минпромторг Такси локализация Lada УАЗ «Москвич» Voyah Evolute АвтоВАЗ Sollers
