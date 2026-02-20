 Перейти к основному контенту
0

«Яндекс Go» предупредил о росте цен на такси в выходные из-за снега

Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press
Фото: Андрей Титов / Бизнес Online / Global Look Press

Сервис «Яндекс Go» предупредил пассажиров в преддверии трехдневных выходных с 21 по 23 февраля о возможном увеличении времени поездок на 30% и, как следствие, стоимости проезда из-за снегопада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе платформы.

«В ближайшие три дня [21–23 февраля] ожидается снежная погода. Ухудшение видимости и заносы на дорогах могут увеличить среднее время поездок на 30%», — говорится в сообщении.

На популярных маршрутах (центр города, между спальными районами и в направлении к аэропортам) длительность поездок может стать еще больше.

В сервисе подчеркнули, что цена за поездку складывается из платы за километраж и минуты в пути — если растет время, то увеличивается и стоимость.

Сервис такси порекомендовал пользователям планировать поездки заранее.

Особенно загружены будут маршруты к паркам, каткам, торговым центрам, вокзалам и аэропортам. Вечером пятницы 20 февраля, днем субботы 21 февраля и вечером понедельника 23 февраля спрос на такси возрастет, при этом водителей на линии может быть на 10–15% меньше обычного.

Чтобы поездки были комфортными, сервис советует:

  • после театра или позднего киносеанса выходить за несколько минут до конца мероприятий,
  • закладывать больше времени на дорогу,
  • проверять в приложении доступность машин и текущие тарифы,
  • учитывать пробки.

Ранее в «Яндекс Такси» сообщили РБК о подорожании поездок в Москве вечером 20 февраля в связи со снегопадом. Пик поездок ожидается с 16:00 из-за осадков и короткого рабочего дня перед длинными выходными. Средний чек по городу может вырасти до 25%, а на длинных маршрутах — больше.

Авторы
Теги
Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Софья Полковникова
Яндекс Такси Выходные цены
