Торговая война США⁠,
0

Ньюсом сравнил Трампа и Бессента с персонажами фильма «Тупой и еще тупее»

Сюжет
Торговая война США

Экономическую политику действующей администрации США можно описать так, будто ей занимаются персонажи фильма «Тупой и еще тупее», заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в интервью телеканалу CNN.

«Как «Тупой и еще тупее» — [президент США Дональд] Трамп и [глава Минфина США Скотт] Бессент. Они разрушили нашу экономику», — сказал Ньюсом.

Он отметил, рост ВВП за последний квартал составил 1,4%, а инфляция — 3%. «Это худший показатель на рынке труда, который мы наблюдали с 2013 года», — подчеркнул губернатор Калифорнии.

В частности, Ньюсом раскритиковал действия американского президента. Его новые 15-процентные пошлины, введенные на импорт в США, Ньюсом назвал «фарсом» и заявил, что президент «просто пытается попасть хоть по чему-то».

«Это беспрецедентное мошенничество, происходящее в режиме реального времени. Это отражено в том, что только что произошло с решением Верховного суда по тарифам. Это был важный момент для нынешней администрации», — резюмировал губернатор.

Трамп заявил о планах ввести пошлину в 10% на импорт после решения ВС США
Политика
Дональд Трамп

Американский президент объявил о повышении тарифов на импорт в США 21 февраля. Он отметил, что принял решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения тарифов.

Бессент на этом фоне призвал страны соблюдать заключенные с Трампом пошлины, несмотря на решение Верховного суда признать их незаконными.

Александра Озерова, Анастасия Карева
Гэвин Ньюсом Дональд Трамп Скотт Бессент США пошлины
