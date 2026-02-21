 Перейти к основному контенту
Торговая война США
0

Трамп поднял до 15% новые пошлины после отмены прежних судом

Сюжет
Торговая война США
Трамп заявил, что новые пошлины, указ о которых он подписал накануне, будут повышены до 15%. 20 февраля Верховный суд США отменил прежние тарифы Трампа, признав их незаконными, на что президент ответил новыми
Дональд Трамп (в центре)
Дональд Трамп (в центре) (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%. Об этом он написал на своей странице в Truth Social.

«Я, как Президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентный мировой тариф <...> [до] уровня в 15%», — заявил Трамп.

Он добавил, что принял решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда. По словам Трампа, к нему он пришел после многих месяцев раздумий.

Трамп объявил о начале «процесса корректировки» после решения ВС
Политика
Дональд Трамп

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд постановил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения тарифов.

Это решение затронуло значительную часть тарифов администрации Трампа, включая «взаимные» пошлины в отношении большинства стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные под предлогом борьбы с контрабандой фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии из-за закупок российской нефти.

В ответ Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Как уточнил Белый дом, она должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней.

Решение Верховного суда США Трамп назвал смешным. Он добавил, что начался «процесс корректировки» и его администрация сделает все возможное, чтобы получать «даже больше денег», чем раньше.

Источники The Wall Street Journal рассказали, что на закрытой встрече с губернаторами штатов в Белом доме Трамп признался им, что, хотя он внешне выглядит спокойным, на самом деле внутри него кипит ярость. Он прервал общение с журналистами, а когда вышел на брифинг спустя три часа, раскритиковал судей, назвав их «крайне непатриотичными».

Бизнес в ЕС заявил о риске «бумеранга» после решения суда США о пошлинах
Политика
Фото:Oliver Berg / dpa / Global Look Press

Конституция США наделяет Конгресс исключительным правом устанавливать импортные тарифы. Однако Трамп неоднократно заявлял, что может вводить пошлины и без согласия законодательной власти, опираясь на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. Этот акт позволяет главе государства после объявления чрезвычайного положения «регулировать» экономические операции, включая импорт иностранной продукции.

