 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Трамп заявил о планах ввести пошлину в 10% на импорт после решения ВС США

Сюжет
Торговая война США
Президент заявил, что все пошлины остаются в силе. Кроме этого он подпишет указ, вводящий дополнительную пошлину в 10%. Ранее Верховный суд США признал «взаимные» пошлины Трампа незаконными
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп планирует ввести 10-процентную пошлину на весь импорт в США, заявил он на пресс-конференции в Белом доме. Его слова прозвучали на фоне решения Верховного суда Соединенных Штатов о признании незаконными тарифов республиканца.

«Начиная с этого момента все пошлины, касающиеся национальной безопасности, <...> остаются в силе, полностью в силе <...>. Сегодня я [также] подпишу указ, устанавливающий глобальную пошлину в размере 10% <...> в дополнение к уже применяемым нормальным пошлинам», — сказал Трамп.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Республиканец также счел, что суд находился под иностранным влиянием. «По моему мнению, суд был под влиянием иностранных интересов и политического движения, которое намного меньше, чем люди думают. Это небольшое движение», — сказал он.

FT узнала о плане Трампа смягчить пошлины на алюминий и сталь до выборов
Политика
Дональд Трамп

Ранее CNN сообщал, что республиканец во время завтрака с губернатором назвал решение суда «позором» и заявил, что у него есть запасной план. В администрации президента США заранее готовились к возможному проигрышу в суде и объясняли президенту, что в случае отмены тарифов могут быть использованы другие механизмы их реализации. Агентство Bloomberg назвало решение «крупнейшим юридическим поражением» республиканца после его возвращения в Белый дом.

Судебное решение повлияло на значительную часть тарифов, установленных администрацией Трампа. Были затронуты «взаимные» пошлины, применяемые к большинству стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные для борьбы с контрабандой фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии в связи с закупками российской нефти.

Однако постановление не касается пошлин, касающихся импорта стали и алюминия, а также других товаров, в отношении которых меры были установлены на основании других законодательных норм.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

В МГУ зафиксировали рекорд высоты сугробов за историю наблюдений

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга

WP узнала, чего ожидают США для удара по Ирану

Близкий к сыну Трампа инвестор заявил о соглашении с НОВАТЭКом по СПГ

США подняли истребители из-за обнаружения российских самолетов у Аляски

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева, Полина Харчевникова Полина Харчевникова
иностранное участие суд США Дональд Трамп
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трампа «лишили рычага влияния». Хестанов — о решении суда США по пошлинам
Экономика
Автор проекта о пошлинах в 500% обсудил с Зеленским закупки Patriot
Политика
FT узнала о плане Трампа смягчить пошлины на алюминий и сталь до выборов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Многодетным семьям сохранят выплаты при превышении доходов до 10% Общество, 22:54
Путин подписал закон о приостановке услуг связи по требованию ФСБ Политика, 22:54
ФССП сообщила, сколько взыскала с должников за 2025 год Общество, 22:45
Пользователи пожаловались на сбой в работе Steam Технологии и медиа, 22:39
Умер сыгравший в сериале «Глухарь» актер Денис Кравцов Общество, 22:29
Экс-принца Эндрю задумали исключить из очереди на престол в Британии Политика, 22:28
Итальянский биатлонист назвал сход с масс-старта на ОИ «худшими эмоциями» Спорт, 22:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Российский вратарь назвал шанс выступить за Норвегию на ЧМ маловероятным Спорт, 22:01
Рублев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Дохе Спорт, 21:54
Квартиры с ключами в 2026 году РБК и ПИК, 21:52
Гол за 36 секунд до конца вывел Канаду в финал. Что происходит на Играх Спорт, 21:52
Обломки БПЛА ранили человека и вызвали пожар в Краснодаре Политика, 21:51
NASA запланировала запуск миссии к Луне на март Технологии и медиа, 21:49
Трамп заявил о планах ввести пошлину в 10% на импорт после решения ВС США Политика, 21:44