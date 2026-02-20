Трамп заявил о планах ввести пошлину в 10% на импорт после решения ВС США

Президент заявил, что все пошлины остаются в силе. Кроме этого он подпишет указ, вводящий дополнительную пошлину в 10%. Ранее Верховный суд США признал «взаимные» пошлины Трампа незаконными

Дональд Трамп (Фото: Elizabeth Frantz / Reuters)

Американский президент Дональд Трамп планирует ввести 10-процентную пошлину на весь импорт в США, заявил он на пресс-конференции в Белом доме. Его слова прозвучали на фоне решения Верховного суда Соединенных Штатов о признании незаконными тарифов республиканца.

«Начиная с этого момента все пошлины, касающиеся национальной безопасности, <...> остаются в силе, полностью в силе <...>. Сегодня я [также] подпишу указ, устанавливающий глобальную пошлину в размере 10% <...> в дополнение к уже применяемым нормальным пошлинам», — сказал Трамп.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Республиканец также счел, что суд находился под иностранным влиянием. «По моему мнению, суд был под влиянием иностранных интересов и политического движения, которое намного меньше, чем люди думают. Это небольшое движение», — сказал он.

Ранее CNN сообщал, что республиканец во время завтрака с губернатором назвал решение суда «позором» и заявил, что у него есть запасной план. В администрации президента США заранее готовились к возможному проигрышу в суде и объясняли президенту, что в случае отмены тарифов могут быть использованы другие механизмы их реализации. Агентство Bloomberg назвало решение «крупнейшим юридическим поражением» республиканца после его возвращения в Белый дом.

Судебное решение повлияло на значительную часть тарифов, установленных администрацией Трампа. Были затронуты «взаимные» пошлины, применяемые к большинству стран мира, тарифы на товары из Китая, Канады и Мексики, введенные для борьбы с контрабандой фентанила, а также «вторичные» пошлины против Индии в связи с закупками российской нефти.

Однако постановление не касается пошлин, касающихся импорта стали и алюминия, а также других товаров, в отношении которых меры были установлены на основании других законодательных норм.