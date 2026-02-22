 Перейти к основному контенту
Торговая война США
0

Мерц сообщил о визите в США с единой позицией ЕС после повышения пошлин

Сюжет
Торговая война США
По словам Мерца, у ЕС будет четкая позиция по вопросу повышения пошлин со стороны администрации Трампа. Politico пишет, что визит канцлера в Вашингтон состоится в начале марта. 21 февраля Трамп указал поднять пошлины до 15%

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что поедет в Вашингтон с согласованной позицией ЕС, чтобы обсудить ситуацию с повышением пошлин до 15% со стороны Дональда Трампа. Об этом канцлер рассказал после конференции ХДС в интервью немецкому каналу ARD.

«Мы в Европейском союзе будем координировать свои действия, и у нас будет очень четкая европейская позиция по этому вопросу» — сказал Мерц (цитата по Die Zeit).

Канцлер подчеркнул, что торговая политика — это вопрос, находящийся в ведении Европейского союза, а не отдельных государств-членов.

Die Zeit пишет, что встреча состоится чуть более чем через неделю. Politico пишет, что встреча Мерца и Трампа запланирована на начало марта.

Трамп поднял до 15% новые пошлины после отмены прежних судом
Политика
Дональд Трамп (в центре)

21 февраля республиканец объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%. Он добавил, что принял решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда. Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях.

В ответ на решение Верховного суда Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Как уточнял Белый дом, она должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней. Решение Верховного суда Трамп назвал смешным.

Хотя Конституция США относит установление импортных пошлин к исключительной компетенции конгресса, Трамп не раз заявлял о возможности вводить их самостоятельно. В качестве правовой основы он называет Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года, который позволяет президенту после объявления чрезвычайного положения «регулировать» экономические операции, включая импорт.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Фридрих Мерц Дональд Трамп пошлины ЕС Белый дом
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
