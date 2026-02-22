Мерц сообщил о визите в США с единой позицией ЕС после повышения пошлин

По словам Мерца, у ЕС будет четкая позиция по вопросу повышения пошлин со стороны администрации Трампа. Politico пишет, что визит канцлера в Вашингтон состоится в начале марта. 21 февраля Трамп указал поднять пошлины до 15%

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что поедет в Вашингтон с согласованной позицией ЕС, чтобы обсудить ситуацию с повышением пошлин до 15% со стороны Дональда Трампа. Об этом канцлер рассказал после конференции ХДС в интервью немецкому каналу ARD.

«Мы в Европейском союзе будем координировать свои действия, и у нас будет очень четкая европейская позиция по этому вопросу» — сказал Мерц (цитата по Die Zeit).

Канцлер подчеркнул, что торговая политика — это вопрос, находящийся в ведении Европейского союза, а не отдельных государств-членов.

Die Zeit пишет, что встреча состоится чуть более чем через неделю. Politico пишет, что встреча Мерца и Трампа запланирована на начало марта.

21 февраля республиканец объявил о повышении пошлин на импорт в США до 15%. Он добавил, что принял решение, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» решения Верховного суда. Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными пошлины, установленные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях.

В ответ на решение Верховного суда Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 10% «для всех стран». Как уточнял Белый дом, она должна вступить в силу 24 февраля и будет действовать 150 дней. Решение Верховного суда Трамп назвал смешным.

Хотя Конституция США относит установление импортных пошлин к исключительной компетенции конгресса, Трамп не раз заявлял о возможности вводить их самостоятельно. В качестве правовой основы он называет Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года, который позволяет президенту после объявления чрезвычайного положения «регулировать» экономические операции, включая импорт.