 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика⁠,
0

Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа

Здание Верховного суда США
Здание Верховного суда США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Верховный суд США вынес решение против тарифов Дональда Трампа, введенных на основании федерального закона, предназначенного для чрезвычайных ситуаций национального масштаба, передает Reuters.

Суд заявил, что Трамп превысил полномочия, применив этот закон для введения своих тарифов.

Bloomberg назвал решение суда «крупнейшим юридическим поражением» Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 17:31
Путин подписал указ о приеме в гражданство России физика Голубова Общество, 18:25
«Спартак» вылетит на первый в году матч РПЛ прямо со сбора в ОАЭ Спорт, 18:21
Среди погибших на Байкале китайских туристов был ребенок Общество, 18:18
Как подготовить сильное выступление в стиле Netflix Образование, 18:16
Посол обосновал отказ считать Швейцарию нейтральным посредником Политика, 18:14
Макдэвид сменил Кросби в роли капитана. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 18:13
Норвегия обновила мировой рекорд по числу золотых медалей на ОИ-2026 Спорт, 18:12
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Россиянки назвали качества и стратегию идеального мужчины-инвестора
РАДИО
 Инвестиции, 18:11
Разрешите команде злиться. Почему эти эмоции важны для успеха Образование, 18:08
Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа Экономика, 18:07
Прокуратура попросила увеличить штраф экс-сенатору Рауфу Арашукову Общество, 18:03
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
Джеймс Кэмерон высказался о продаже Warner Bros. Что беспокоит режиссера Life, 17:59
Кросби не примет участие в полуфинале Олимпиады из-за травмы Спорт, 17:58