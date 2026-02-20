Верховный суд США вынес решение об отмене тарифов Трампа

Здание Верховного суда США (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Верховный суд США вынес решение против тарифов Дональда Трампа, введенных на основании федерального закона, предназначенного для чрезвычайных ситуаций национального масштаба, передает Reuters.

Суд заявил, что Трамп превысил полномочия, применив этот закон для введения своих тарифов.

Bloomberg назвал решение суда «крупнейшим юридическим поражением» Трампа с момента его возвращения в Белый дом.

