Минфин США призвал страны соблюдать пошлины, несмотря на решение ВС

Глава Минфина США Скотт Бессент призвал страны соблюдать заключенные с американским президентом Дональдом Трампом пошлины, несмотря на решение Верховного суда признать их незаконными.

«Я полагаю, все будут соблюдать свои договоренности. Существует и альтернатива, которую Верховный суд вновь подтвердил как право президента [США Дональда Трампа] — жесткие меры. Он имеет право ввести полное эмбарго. Может просто отрезать страны от торговли или запретить целые категории товаров. И тогда мы не получим ни цента. Поэтому я призываю все страны соблюдать свои соглашения и двигаться вперед», — сказал Бессент в эфире телеканала Fox News.

Вечером 20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Трамп после этого заявил, что планирует ввести 10-процентную пошлину на весь импорт в США. «Начиная с этого момента все пошлины, касающиеся национальной безопасности, <...> остаются в силе, полностью в силе <...>. Сегодня я [также] подпишу указ, устанавливающий глобальную пошлину в размере 10% <...> в дополнение к уже применяемым нормальным пошлинам», - сказал он.

Материал дополняется