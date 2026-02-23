Китай призвал США отменить пошлины и заявил о выгоде от сотрудничества

Китай призвал США отменить односторонние пошлины против торговых партнеров. Пекин предупредил, что будет внимательно следить за ответными шагами американских властей, сообщил представитель Министерства торговли КНР.

20 февраля Верховный суд США признал незаконными тарифы, введенные американским президентом Дональдом Трампом на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Суд установил, что президент превысил полномочия, применив этот закон для введения пошлин.

Представитель Минторга Китая отметил, что Пекин принял решение Верховного суда к сведению и в настоящее время проводит «всестороннюю оценку его содержания и последствий». В ведомстве подчеркнули, что Китай выступает против любых форм одностороннего повышения тарифов.

«В торговой войне нет победителей, а протекционизм ни к чему не приводит. Односторонние меры США <...> нарушают как международные торговые правила, так и внутреннее законодательство США и не отвечают интересам ни одной из сторон. Факты неоднократно доказывали, что сотрудничество между Китаем и США выгодно обоим, в то время как конфронтация вредит всем», — отметили в Минторге КНР.

Несмотря на решение суда, Пекин выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон может попытаться сохранить тарифное давление иными способами.

«Мы также отметили, что США готовят альтернативные меры, такие как торговые расследования, чтобы сохранить свои тарифы на торговых партнеров. Китай будет внимательно следить за развитием ситуации и твердо защищать свои интересы», — резюмировали в министерстве.

В ноябре 2025 года Трамп заявил о введении против Китая 100-процентных пошлин. Также в конце января республиканец пригрозил пошлинами Канаде, если та заключит торговое соглашение с Китаем. По его словам, Канада «сильно ошибается», позволив КНР увеличить импорт электромобилей.

После решения Верховного суда США о незаконном введении тарифов, республиканец заявил о планах ввести 10-процентную пошлину на весь импорт в США. «Начиная с этого момента все пошлины, касающиеся национальной безопасности, <...> остаются в силе, полностью в силе <...>. Сегодня я [также] подпишу указ, устанавливающий глобальную пошлину в размере 10% <...> в дополнение к уже применяемым нормальным пошлинам», — сказал он. После этого в Truth Social республиканец объявил о повышении мировых пошлин до 15%.