Дмитриев назвал страны, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа
Больше всего от повышения пошлин на импорт в США пострадают Великобритания и Евросоюз, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«И без того слабые Великобритания и ЕС больше всего пострадают от новых фиксированных глобальных тарифов в размере 15% в США», — написал он в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин с 10% до 15% 21 февраля. Он объяснил, что принял решение о повышении пошлин, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» постановления Верховного суда.
Вечером 20 февраля Верховного суд признал незаконными тарифные меры, введенные на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Это постановление затронуло значительную часть тарифов Трампа.
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что планирует посетить США, чтобы обсудить ситуацию с повышением пошлин и выступить с «четкой европейской позицией по этому вопросу».
