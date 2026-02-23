 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Торговая война США⁠,
0

Дмитриев назвал страны, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа

Дмитриев: больше всего от новых пошлин США пострадают Великобритания и Евросоюз
Сюжет
Торговая война США

Больше всего от повышения пошлин на импорт в США пострадают Великобритания и Евросоюз, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«И без того слабые Великобритания и ЕС больше всего пострадают от новых фиксированных глобальных тарифов в размере 15% в США», — написал он в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин с 10% до 15% 21 февраля. Он объяснил, что принял решение о повышении пошлин, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» постановления Верховного суда.

Трамп поднял до 15% новые пошлины после отмены прежних судом
Политика
Дональд Трамп (в центре)

Вечером 20 февраля Верховного суд признал незаконными тарифные меры, введенные на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Это постановление затронуло значительную часть тарифов Трампа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что планирует посетить США, чтобы обсудить ситуацию с повышением пошлин и выступить с «четкой европейской позицией по этому вопросу».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Кирилл Дмитриев Великобритания Евросоюз Дональд Трамп пошлины
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Мерц сообщил о визите в США с единой позицией ЕС после повышения пошлин
Политика
Трамп поднял до 15% новые пошлины после отмены прежних судом
Политика
Трамп назвал смешным решение Верховного суда об отмене пошлин
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты Политика, 07:53
В Воронеже временно пропадал свет из-за обломков «высокоскоростной цели» Политика, 07:39
Российский военный рассказал, как очнулся в морге после признания мертвым Общество, 07:26
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 07:23
Москвичам пообещали пасмурный и прохладный день Общество, 07:10
Дмитриев назвал страны, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа Политика, 07:09
Власти Альметьевска сообщили о пожаре в промзоне после атаки БПЛА Политика, 06:40
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Правила использования земельных участков изменятся в России с марта Общество, 06:23
FT узнала о скоплении истребителей США в Иордании и Саудовской Аравии Политика, 06:10
Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества Общество, 05:32
Reuters рассказал о вкладе США в операцию против наркокартеля в Мексике Политика, 05:25
Фильм «Битва за битвой» с Ди Каприо получил шесть премий BAFTA Общество, 05:18
Сколько россияне хранят на счетах в иностранных банках. Инфографика Финансы, 05:01
Politico узнало о просьбе Украины к ЕК помочь с поставками нефти Венгрии Политика, 04:54