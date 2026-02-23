Дмитриев назвал страны, которые больше всего пострадают от пошлин Трампа

Дмитриев: больше всего от новых пошлин США пострадают Великобритания и Евросоюз

Больше всего от повышения пошлин на импорт в США пострадают Великобритания и Евросоюз, заявил спецпредставитель российского президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«И без того слабые Великобритания и ЕС больше всего пострадают от новых фиксированных глобальных тарифов в размере 15% в США», — написал он в соцсети X.

Президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин с 10% до 15% 21 февраля. Он объяснил, что принял решение о повышении пошлин, «основываясь на тщательном, детальном и полном» обзоре «чрезвычайно антиамериканского» постановления Верховного суда.

Вечером 20 февраля Верховного суд признал незаконными тарифные меры, введенные на основании федерального закона о чрезвычайных ситуациях. Это постановление затронуло значительную часть тарифов Трампа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что планирует посетить США, чтобы обсудить ситуацию с повышением пошлин и выступить с «четкой европейской позицией по этому вопросу».