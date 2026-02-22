К медали через Onlyfans. Что происходит в последний день Олимпиады

В последний день Олимпиады выступит один представитель России, а также пройдет финал хоккейного турнира. О происходящем на Играх — в онлайн-трансляции «РБК Спорт»

Олимпиада-2026 (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Кто из россиян выступит в последний день Олимпиады 12:00. Лыжные гонки. Дарья Непряева (масс-старт)

Хоккей 16:10. Финал. Канада — США

10:00. Завершит выступление россиян лыжница Дарья Непряева, которая в день закрытия Олимпиады выйдет на масс-старт, свой любимый вид спорта.

Непряева неплохо выступила в масс-старте Тур де Ски на олимпийской трассе в Валь-де-Фьемме, заняв шестое место. При этом она попадала в топ-8 в масс-старте и на Кубке мира.

Однако на этой Олимпиаде дела у россиянки пока не клеятся. Она ни разу не вошла даже в топ-15. Букмекеры ставят Непряева на 11–15-е места в списке претендентов на медали с коэффициентом выше 80. Женский масс-старт начнется в 12:00 мск.

9:00. В заключительный день Олимпиады будет разыграно пять комплектов медалей.

12:00. Лыжные гонки. 50 км, масс-старт, классический стиль, женщины 12:40. Фристайл. Хафпайп, женщины 13:05. Керлинг. финал, женщины (Швейцария — Швеция) 14:15. Бобслей. Четверки, мужчины 16:10. Хоккей.Финал, мужчины: Канада — США

8:30. Сборная Финляндии по хоккею стала бронзовым призером Олимпийских игр в Италии.

В матче за третье место финны обыграли команду из Словакии со счетом 6:1.

8:00. Немецкие бобслеистки Лаура Нольте и Дебора Леви стали олимпийскими чемпионками на Олимпийских играх в Италии.

Их результат по сумме четырех заездов составил 3 минуты 48,46 секунды.

Второе место заняли еще одни представительницы Германии Лиза Буквиц и Неле Шутен (отставание 0,53 секунды), третье — американки Кейлли Хамфрис и Жасмин Джонс (+0,75).

Имя Лизы Буквиц прогремело перед началом Олимпиады, когда она заявила, что начала сбор денег через Onlyfans для выступления на Играх.

«Для меня OnlyFans — лучшее, что могло случиться. Это спонсор, который дает возможность заниматься моим видом спорта параллельно со службой в Вооруженных силах. Это совершенно нормально», — подчеркнула она.

«Никто не заинтересуется Лизой Буквиц только из-за золотой медали, — признается сама Буковиц. — К сожалению, такова обратная сторона этой медали».

Она отметила, что к ней не было интереса со стороны спонсоров и СМИ даже после завоевания золота Олимпиады-2018.

Буковиц — не единственная элитная спортсменка на Onlyfans. Многие атлеты заводят страницы, чтобы оплатить тренировки, учебу и поездки на соревнования.