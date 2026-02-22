Непряева рассказала о панике из-за чужих лыж на марафоне Олимпиады

Российская лыжница Дарья Непряева была дисквалифицирована после марафона на 50 км на Олимпиаде в Италии из-за того, что по ошибке надела чужие лыжи

Дарья Непряева (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Россиянка Дарья Непряева рассказала в эфире Okko, что была уверена, что у нее 12-й номер, перепутав его с номером лыжника Савелия Коростелева.

Непряева, стартовавшая под 14-м номером, заняла в гонке 11-е место, но судьи приняли решение ее дисквалифицировать. Причина — ошибка на пункте смены лыж: спортсменка надела лыжи, принадлежащие немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер).

«Я не перепутала. Я была уверена, что у меня 12-й номер, почему-то я подумала о Савелии. У него был такой номер, и я не знаю, что у меня было в голове. Я подумала, что у меня тоже 12-й номер, я вообще, у меня не было никаких сомнений, когда я заехала в бокс, переодела лыжи», — рассказала она.

Спортсменка призналась, что чувствовала, что лыжи «едут не так». Осознание пришло только на спуске: «Я опускаю голову вниз и смотрю, что это не мои лыжи. Меня просто паника охватила. Я вообще не думаю о гонке, я думаю о том, что скорее всего меня снимут. На каждом пункте питания спрашиваю, что мне делать? Они мне кричат: «Едь дальше».

Непряева продолжила дистанцию, присоединилась к группе и на пятом круге услышала, что все нормально. Однако после финиша она сразу подошла к Хенниг. «Я говорю: «Я перепутала лыжи, я надела твои». Она мне говорит: «Правда? Все нормально, не переживай». Но мне просто очень стыдно», — добавила россиянка.

В марафоне победила шведка Эбба Андерссон с результатом 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 2 минуты 15,3 секунды), бронза досталась швейцарке Наде Келин (+6.41,5).