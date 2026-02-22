Макдэвида признали самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде
Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид признан самым ценным игроком хоккейного турнира на Олимпиаде в Италии. Об этом сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Макдэвид в шести матчах набрал 13 (2+11) очков. Он стал лучшим бомбардиром турнира и побил рекорд по количеству очков, набранных на одном олимпийском турнире с участием игроков НХЛ.
Макдэвид также был признан лучшим нападающим по версии организаторов турнира. Коннор Хеллебайк был назван лучшим вратарем, а его товарищ по сборной США Куинн Хьюз — лучшим защитником.
Все трое также вошли в символическую сборную турнира, вместе с канадцами Кейлом Макаром (защитник) и Маклином Селебрини, а также словаком Юраем Слафковски (нападающие).
