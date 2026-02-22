Древнее Колизея. На каких античных аренах проводились Олимпийские игры

В воскресенье, 22 февраля, состоится церемония закрытия Олимпийски игр. Она пройдет на «Арена ди Верона», которая была построена во времена Римской империи. На каких античных аренах проводились Олимпиады — в материале «РБК Спорт»

Впервые с Олимпиады-1984 в Сараево церемонии открытия и закрытия пройдут в разных местах. Открытие прошло в Милане и горных местах проведения Олимпиады, а закрытие состоится в Вероне, на античной «Арена ди Верона».

Впервые в истории основное мероприятие Олимпиады пройдет в амфитеатре времен Римской империи. «Арена ди Верона» построена в 30 году н.э. и считается древнейшим олимпийским объектом за пределами Греции.

Ранее только на летних Олимпиадах в Афинах (1896, 2004) и Риме (1960) основные мероприятия (соревнования, церемонии открытия/закрытия) проходили на территории сооружений античных времен.