Спорт⁠,
0

Древнее Колизея. На каких античных аренах проводились Олимпийские игры

Закрытие Олимпиады впервые пройдет на античной арене времен Римской империи
В воскресенье, 22 февраля, состоится церемония закрытия Олимпийски игр. Она пройдет на «Арена ди Верона», которая была построена во времена Римской империи. На каких античных аренах проводились Олимпиады — в материале «РБК Спорт»

Впервые с Олимпиады-1984 в Сараево церемонии открытия и закрытия пройдут в разных местах. Открытие прошло в Милане и горных местах проведения Олимпиады, а закрытие состоится в Вероне, на античной «Арена ди Верона».

Впервые в истории основное мероприятие Олимпиады пройдет в амфитеатре времен Римской империи. «Арена ди Верона» построена в 30 году н.э. и считается древнейшим олимпийским объектом за пределами Греции.

Ранее только на летних Олимпиадах в Афинах (1896, 2004) и Риме (1960) основные мероприятия (соревнования, церемонии открытия/закрытия) проходили на территории сооружений античных времен.

«Арена ди Верона»

  • Одна из немногих функционирующих античных арен.
  • Старше римского Колизея примерно на 40–50 лет, но лучше сохранилась, не подвергалась капитальной перестройке.
  • Один из первых «типовых» каменных амфитеатров Римской империи.
  • Крупнейшая в мире античная арена для современных концертов. С 1913 года здесь проходит крупнейший оперный фестиваль под открытым небом Arena di Verona Opera Festival.

