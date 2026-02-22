Древнее Колизея. На каких античных аренах проводились Олимпийские игры
Впервые с Олимпиады-1984 в Сараево церемонии открытия и закрытия пройдут в разных местах. Открытие прошло в Милане и горных местах проведения Олимпиады, а закрытие состоится в Вероне, на античной «Арена ди Верона».
Впервые в истории основное мероприятие Олимпиады пройдет в амфитеатре времен Римской империи. «Арена ди Верона» построена в 30 году н.э. и считается древнейшим олимпийским объектом за пределами Греции.
Ранее только на летних Олимпиадах в Афинах (1896, 2004) и Риме (1960) основные мероприятия (соревнования, церемонии открытия/закрытия) проходили на территории сооружений античных времен.
«Арена ди Верона»
- Одна из немногих функционирующих античных арен.
- Старше римского Колизея примерно на 40–50 лет, но лучше сохранилась, не подвергалась капитальной перестройке.
- Один из первых «типовых» каменных амфитеатров Римской империи.
- Крупнейшая в мире античная арена для современных концертов. С 1913 года здесь проходит крупнейший оперный фестиваль под открытым небом Arena di Verona Opera Festival.
