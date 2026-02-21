Лыжник Клебо первым в истории взял шесть золотых медалей на одних зимних Играх

Победа в марафоне стала для Клебо шестой на Играх в Италии и 11-й в карьере. Он является рекордсменом по победам на зимних Играх

Йоханнес Клебо (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.

Клебо в субботу победил в классическом марафоне на 50 км.

Ранее 29-летний норвежец взял золото в спринте, скиатлоне, раздельной гонке, командном спринте и эстафете.

Всего на счету Клебо 11 золотых медалей зимних Игр (в том числе три в Пхенчхане, две в Пекине) — это рекорд. В 1980 году американский конькобежец Эрик Хайден брал пять золотых наград.

Также Клебо выиграл все шесть медалей на последнем чемпионате мира в Тронхейме, а всего на его счету 15 побед на мировых первенствах, по пять побед в Кубке мира и на «Тур де Ски».

Марафон был последней мужской лыжной гонкой на Играх в Италии.