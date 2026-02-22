 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Результат Непряевой в марафоне на Олимпиаде аннулировали за чужие лыжи

Сюжет
Олимпиада-2026
Во время гонки при смене лыж российская спортсменка случайно заехала не в свой бокс и надела чужие лыжи
Дарья Непряева
Дарья Непряева (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо был аннулирован.

23-летнюю россиянку наказали за то, что во время гонки при смене лыж она случайно заехала не в свой бокс и надела чужие лыжи, которые принадлежали немке Катарине Хенниг.

Непряева заняла в гонке 11-е место, но судьи приняли решение ее дисквалифицировать, Хенниг была девятой.

Победила шведка Эбба Андерссон с результатом 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 2 минуты 15,3 секунды), бронза досталась швейцарке Наде Келин (+6.41,5).

Иван Витченко
Олимпиада-2026 лыжи Дарья Непряева россияне на Олимпиаде-2026
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
