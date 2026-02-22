Результат Непряевой в марафоне на Олимпиаде аннулировали за чужие лыжи
Результат российской лыжницы Дарьи Непряевой в марафоне классическим стилем на 50 км на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо был аннулирован.
23-летнюю россиянку наказали за то, что во время гонки при смене лыж она случайно заехала не в свой бокс и надела чужие лыжи, которые принадлежали немке Катарине Хенниг.
Непряева заняла в гонке 11-е место, но судьи приняли решение ее дисквалифицировать, Хенниг была девятой.
Победила шведка Эбба Андерссон с результатом 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 2 минуты 15,3 секунды), бронза досталась швейцарке Наде Келин (+6.41,5).
