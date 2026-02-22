 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
0

Как россияне выступили на Олимпийских играх 2026 года

Российские спортсмены завоевали только одну медаль на Олимпиаде в Италии
Сюжет
Олимпиада-2026
В Италии выступили всего 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную награду завоевал ски-альпинист Никита Филиппов — серебро в спринте
Никита Филиппов
Никита Филиппов (Фото: Christian Petersen / Getty Images)

Россия завоевала одну медаль на Олимпиаде-2026 и установила антирекорд.

Состав российской команды

Лыжные гонки

Савелий Коростелев

Фото: Maddie Meyer / Getty Images
Фото: Maddie Meyer / Getty Images

  • 10 км + 10 км, скиатлон — 4-е место
  • спринт, классический стиль — 35-е
  • 10 км, «разделка», свободный стиль — 15-е
  • 50 км, масс-старт, классический стиль — 5-е

Дарья Непряева

Фото: Lars Baron / Getty Images
Фото: Lars Baron / Getty Images

  • 10 км+10 км, скиатлон — 17-е место
  • спринт, классический стиль — 36-е
  • 10 км, «разделка», свободный стиль — 21-е
  • 50 км, масс-старт, классический стиль — дисквалификация

Шорт-трек

Алена Крылова

Фото: Jamie Squire / Getty Images
Фото: Jamie Squire / Getty Images

  • 500 м — не прошла квалификацию
  • 1000 м — 9-е место

Иван Посашков

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

  • 1000 — штраф, 31-е место
  • 1500 м — 26-е

Горнолыжный спорт

Юлия Плешкова

Фото: Julian Finney / Getty Images
Фото: Julian Finney / Getty Images

  • супергигант — 19-е место
  • скоростной спуск — 22-е

Семен Ефимов

Фото: Christian Petersen / Getty Images
Фото: Christian Petersen / Getty Images

  • слалом — не финишировал

Конькобежный спорт

Ксения Коржова

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

  • 3000 м — 12-е место

Анастасия Семенова

Фото: Sipa USA / ТАСС
Фото: Sipa USA / ТАСС

  • масс-старт — 18-е место

Фигурное катание

Аделия Петросян

Фото: Jamie Squire / Getty Images
Фото: Jamie Squire / Getty Images

одиночное катание — 6-е место

Петр Гуменник

Фото: Sarah Stier / Getty Images
Фото: Sarah Stier / Getty Images

одиночное катание — 6-е место

Санный спорт

Дарья Олесик

Фото: Carmen Mandato / Getty Images
Фото: Carmen Mandato / Getty Images

одиночки — 13-е место

Павел Репилов

Фото: Richard Heathcote / Getty Images
Фото: Richard Heathcote / Getty Images

одиночки — 14-е место

Ски-альпинизм

Никита Филиппов

Фото: Sean M. Haffey / Getty Images
Фото: Sean M. Haffey / Getty Images

спринт — серебро

