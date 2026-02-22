Как россияне выступили на Олимпийских играх 2026 года
Россия завоевала одну медаль на Олимпиаде-2026 и установила антирекорд.
Состав российской команды
Лыжные гонки
Савелий Коростелев
- 10 км + 10 км, скиатлон — 4-е место
- спринт, классический стиль — 35-е
- 10 км, «разделка», свободный стиль — 15-е
- 50 км, масс-старт, классический стиль — 5-е
Дарья Непряева
- 10 км+10 км, скиатлон — 17-е место
- спринт, классический стиль — 36-е
- 10 км, «разделка», свободный стиль — 21-е
- 50 км, масс-старт, классический стиль — дисквалификация
Шорт-трек
Алена Крылова
- 500 м — не прошла квалификацию
- 1000 м — 9-е место
Иван Посашков
- 1000 — штраф, 31-е место
- 1500 м — 26-е
Горнолыжный спорт
Юлия Плешкова
- супергигант — 19-е место
- скоростной спуск — 22-е
Семен Ефимов
- слалом — не финишировал
Конькобежный спорт
Ксения Коржова
- 3000 м — 12-е место
Анастасия Семенова
- масс-старт — 18-е место
Фигурное катание
Аделия Петросян
одиночное катание — 6-е место
Петр Гуменник
одиночное катание — 6-е место
Санный спорт
Дарья Олесик
одиночки — 13-е место
Павел Репилов
одиночки — 14-е место
Ски-альпинизм
Никита Филиппов
спринт — серебро
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве
Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева
FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы
NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства
Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину
Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга