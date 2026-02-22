Немка Хенниг отреагировала на ситуацию со взявшей ее лыжи Непряевой

Хенниниг о ситуации с лыжами и Непряевой: все в порядке

Российская лыжница Дарья Непряева по ошибке забрала лыжи немки Катарины Хенниг во время смены инвентаря в олимпийском марафоне

Катарина Хенниг (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Немецкая лыжница Катарина Хенниг рассказала, что россиянка Дарья Непряева извинилась перед ней после финиша в марафоне на Олимпиаде-2026. Об этом она рассказала в эфире NRK.

Россиянка Дарья Непряева (14-й номер) зашла в бокс для смены лыж, принадлежащий немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер), и забрала ее инвентарь.

Представители сборной Германии заметили ошибку по телевизионным кадрам и получили информацию от FIS. Менеджер команды Петер Шликенридер рассказал, что у них было всего около десяти минут, чтобы подготовить новые лыжи.

«Для нас это было суматошно и напряженно, потому что грузовик со смазкой уже свернул, ведь это был последний день. Нам пришлось покопаться в лыжном чехле, мы нашли новую пару, которая еще не была протестирована, нам пришлось нанести фиксирующую смазку и обеспечить скольжение», — рассказал Шликенридер.

Немцы намеренно не сообщили Хенниг о проблеме, и лыжи прибыли буквально в последнюю минуту перед ее заездом.

Сама Хенниг рассказала NRK, что заподозрила неладное еще при смене лыж: «Это была моя третья или четвертая пара из тех, которые я тестировала утром — то есть не самая быстрая. Тогда я поняла, что что-то случилось».

На последующих кругах у немки возникли дополнительные проблемы — под лыжу попал кусочек пластика, и ей пришлось остановиться, чтобы его убрать.

После финиша россиянка подошла к немке и извинилась. «Но Непряева извинилась передо мной на финише. Все в порядке, она была доброжелательной. Такие вещи иногда случаются», — сказала Хенниг.

В марафоне победила шведка Эбба Андерссон с результатом 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 2 минуты 15,3 секунды), бронза досталась швейцарке Наде Келин (+6.41,5).