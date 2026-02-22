 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Хоккей ОИ-2026. Милан и Кортина-д’Ампеццо. Мужчины. Финал Канада США 1 3 x 2,3 2 3,45 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Тоттенхэм Арсенал 1 7,4 x 4,5 2 1,5 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Эвертон Манчестер Юнайтед 1 3,7 x 3,85 2 1,9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Атлетико Брюгге 1 1,35 x 5,7 2 7,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Байер Олимпиакос Пирей 1 1,75 x 3,95 2 4,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Ньюкасл Карабах 1 1,12 x 10 2 17 Футбол Лига Чемпионов УЕФА Интер Милан Буде/Глимт 1 1,25 x 6,9 2 9,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Шон Стрикленд Энтони Эрнандес 1 1,72 x 45 2 2,1 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Сергей Спивак Анте Делия 1 1,9 x 35 2 1,91 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Джефф Нил Урош Медич 1 1,56 x 58 2 2,35 Единоборства MMA. UFC Fight Night 267. Хьюстон Дэн Иге Мелкизаэл Коста 1 2,65 x 57 2 1,46 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 10 x 43 2 1,01
Олимпиада-2026⁠,
0

Немка Хенниг отреагировала на ситуацию со взявшей ее лыжи Непряевой

Хенниниг о ситуации с лыжами и Непряевой: все в порядке
Сюжет
Олимпиада-2026
Российская лыжница Дарья Непряева по ошибке забрала лыжи немки Катарины Хенниг во время смены инвентаря в олимпийском марафоне
Катарина Хенниг
Катарина Хенниг (Фото: Lars Baron / Getty Images)

Немецкая лыжница Катарина Хенниг рассказала, что россиянка Дарья Непряева извинилась перед ней после финиша в марафоне на Олимпиаде-2026. Об этом она рассказала в эфире NRK.

Россиянка Дарья Непряева (14-й номер) зашла в бокс для смены лыж, принадлежащий немецкой лыжнице Катарине Хенниг (12-й номер), и забрала ее инвентарь.

Представители сборной Германии заметили ошибку по телевизионным кадрам и получили информацию от FIS. Менеджер команды Петер Шликенридер рассказал, что у них было всего около десяти минут, чтобы подготовить новые лыжи.

«Для нас это было суматошно и напряженно, потому что грузовик со смазкой уже свернул, ведь это был последний день. Нам пришлось покопаться в лыжном чехле, мы нашли новую пару, которая еще не была протестирована, нам пришлось нанести фиксирующую смазку и обеспечить скольжение», — рассказал Шликенридер.

Немцы намеренно не сообщили Хенниг о проблеме, и лыжи прибыли буквально в последнюю минуту перед ее заездом.

Сама Хенниг рассказала NRK, что заподозрила неладное еще при смене лыж: «Это была моя третья или четвертая пара из тех, которые я тестировала утром — то есть не самая быстрая. Тогда я поняла, что что-то случилось».

Как россияне выступили на Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Никита Филиппов

На последующих кругах у немки возникли дополнительные проблемы — под лыжу попал кусочек пластика, и ей пришлось остановиться, чтобы его убрать.

После финиша россиянка подошла к немке и извинилась. «Но Непряева извинилась передо мной на финише. Все в порядке, она была доброжелательной. Такие вещи иногда случаются», — сказала Хенниг.

В марафоне победила шведка Эбба Андерссон с результатом 2 часа 16 минут 28,2 секунды. Второе место заняла норвежка Хейди Венг (отставание 2 минуты 15,3 секунды), бронза досталась швейцарке Наде Келин (+6.41,5).

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров ответил, что делали представители Европы на переговорах в Женеве

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

FT узнала, какая страна захотела стать новым газовым хабом Европы

NYT узнала о просьбе верховного лидера Ирана на случай его убийства

Глава Минобороны Британии заявил о желании отправить войска на Украину

Telegraph узнала о соглашении Москвы и Киева не критиковать друг друга
Авторы
Теги
Персоны
Екатерина Халимовская
Олимпиада-2026 лыжники Дарья Непряева
Дарья Непряева фото
Дарья Непряева
спортсменка
18 мая 2002 года
Материалы по теме
Непряева рассказала о панике из-за чужих лыж на марафоне Олимпиады
Спорт
Результат Непряевой в марафоне на Олимпиаде аннулировали за чужие лыжи
Спорт
Дарья Непряева стала 11-й в марафоне на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 90,28 (+0,12) Инвестиции, 20 фев, 17:31 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 76,75 (+0,11) Инвестиции, 20 фев, 17:31
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 18:00
В Ярославле объявили опасность дронов и приостановили рейсы в аэропорту Политика, 17:50
Канадцы сравняли счет в хоккейном финале. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 17:45
ЦСКА по пенальти обыграл «Спартак» и стал обладателям Кубка легенд Спорт, 17:43
Посольство России ответило на требование Сеула снять баннер о победе Политика, 17:39
Инфляция с выгодой: что такое линкеры и как в них инвестировать #всенабиржу!, 17:39
ЦСКА и «Автомобилист» вышли в плей-офф КХЛ Спорт, 17:37
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
В трех аэропортах Москвы ввели прием рейсов по согласованию Политика, 17:30
На северо-востоке Москвы загорелось здание на реконструкции Общество, 17:28
Над регионами России за два часа сбили 71 беспилотник Политика, 17:21
От умного дома до библиотеки: как устроены цифровые сервисы Ростелекома РБК и Ростелеком, 17:21
У резиденции Трампа во Флориде застрелили мужчину Политика, 17:13
Делал «соковыжималку» из бизнеса: от каких руководителей бегут сотрудники Образование, 17:06
Немка Хенниг отреагировала на ситуацию со взявшей ее лыжи Непряевой Спорт, 17:02