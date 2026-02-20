 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Die Welt узнала о готовности Украины к уступкам ради вступления в ЕС

Die Welt: Украина может пойти на территориальные уступки ради вступления в ЕС
Сюжет
Мирный план по Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Украина может пойти на территориальные уступки в рамках возможного мирного урегулирования в обмен на перспективу ускоренного вступления в Евросоюз, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Дипломаты в Брюсселе рассказали, что Владимиру Зеленскому «нужен реальный козырь», если он хочет добиться поддержки населения по вопросу территориальных уступок России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренный процесс вступления Украины в Евросоюз, пишет издание.

В обсуждаемом мирном плане в качестве даты вступления Украины в ЕС фигурирует 2027 год. При этом источники газеты в Брюсселе не ожидают членства Украины в следующем году и называют более вероятными сроки 2028–2030 годов.

Трамп заявил, что Зеленскому пора начать действовать по мирной сделке
Политика
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит начать действовать, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.

«Россия хочет заключить сделку», — сказал Трамп. По его мнению, Зеленский должен приложить усилия, иначе упустит «отличную возможность».

Трамп неоднократно критиковал стороны конфликта за отсутствие договоренностей и призывал Киев к сделке с Москвой. В марте 2025 года он говорил, что в обмен на заключение ресурсной сделки Зеленский должен взять обязательства как можно быстрее заключить мир. Отказ Киева от переговоров Трамп называл одной из причин, почему соглашение не было достигнуто.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Украина ЕС уступки территория территориальный спор
Материалы по теме
Насколько Женева продвинула мирный процесс и что там делали европейцы
Политика
Глава МИД Украины заявил об «импульсе» в мирных переговорах с Россией
Политика
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС
РАДИО
 Политика, 16:53
«Росатом» предложил Шишкареву выкупить или продать «Дело» за ₽74-77 млрд Бизнес, 16:50
ФАС решила проверить цены на куриные яйца на фоне Масленицы Общество, 16:47
Россельхознадзор выявил «переработки» мини-пигов в ярославском антикафе Общество, 16:41
Цена какао упала до минимума с июня 2023 года из-за сокращения спроса Инвестиции, 16:39
Командующий Нацгвардией Украины заявил о готовности отойти с территорий Политика, 16:37
Выигравшая два золота Карлссон заболела перед последней гонкой Олимпиады Спорт, 16:36
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Девелопер Legenda рассматривает IPO на горизонте двух-трех лет Инвестиции, 16:32
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Увольте саботажников. Как внедрять изменения, несмотря на сопротивление Образование, 16:25
Экс-главе курской корпорации развития дали 9 лет по делу о фортификациях Общество, 16:23
Минпромторг сообщил о минимальном ввозе в Россию по параллельному импорту Общество, 16:19
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Грушко Политика, 16:13
Плющенко одобрил решение Петросян рискнуть с четверным на Олимпиаде Спорт, 16:12