Die Welt узнала о готовности Украины к уступкам ради вступления в ЕС
Украина может пойти на территориальные уступки в рамках возможного мирного урегулирования в обмен на перспективу ускоренного вступления в Евросоюз, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Дипломаты в Брюсселе рассказали, что Владимиру Зеленскому «нужен реальный козырь», если он хочет добиться поддержки населения по вопросу территориальных уступок России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренный процесс вступления Украины в Евросоюз, пишет издание.
В обсуждаемом мирном плане в качестве даты вступления Украины в ЕС фигурирует 2027 год. При этом источники газеты в Брюсселе не ожидают членства Украины в следующем году и называют более вероятными сроки 2028–2030 годов.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит начать действовать, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.
«Россия хочет заключить сделку», — сказал Трамп. По его мнению, Зеленский должен приложить усилия, иначе упустит «отличную возможность».
Трамп неоднократно критиковал стороны конфликта за отсутствие договоренностей и призывал Киев к сделке с Москвой. В марте 2025 года он говорил, что в обмен на заключение ресурсной сделки Зеленский должен взять обязательства как можно быстрее заключить мир. Отказ Киева от переговоров Трамп называл одной из причин, почему соглашение не было достигнуто.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам
Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве
Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией
Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле