Die Welt узнала о готовности Украины к уступкам ради вступления в ЕС

Die Welt: Украина может пойти на территориальные уступки ради вступления в ЕС

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Украина может пойти на территориальные уступки в рамках возможного мирного урегулирования в обмен на перспективу ускоренного вступления в Евросоюз, пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Дипломаты в Брюсселе рассказали, что Владимиру Зеленскому «нужен реальный козырь», если он хочет добиться поддержки населения по вопросу территориальных уступок России. Поэтому ЕС может согласиться на ускоренный процесс вступления Украины в Евросоюз, пишет издание.

В обсуждаемом мирном плане в качестве даты вступления Украины в ЕС фигурирует 2027 год. При этом источники газеты в Брюсселе не ожидают членства Украины в следующем году и называют более вероятными сроки 2028–2030 годов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит начать действовать, чтобы заключить мирное соглашение с Россией.

«Россия хочет заключить сделку», — сказал Трамп. По его мнению, Зеленский должен приложить усилия, иначе упустит «отличную возможность».

Трамп неоднократно критиковал стороны конфликта за отсутствие договоренностей и призывал Киев к сделке с Москвой. В марте 2025 года он говорил, что в обмен на заключение ресурсной сделки Зеленский должен взять обязательства как можно быстрее заключить мир. Отказ Киева от переговоров Трамп называл одной из причин, почему соглашение не было достигнуто.