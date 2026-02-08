Сибига: в переговорах об урегулировании конфликта есть импульс

Глава МИД Украины заявил об «импульсе» в мирных переговорах с Россией

По словам Сибиги, в переговорах есть «импульс», который нужно укрепить. Кремль назвал последние переговоры в Абу-Даби конструктивными и отметил, что работа будет продолжена

Андрей Сибига (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

В переговорах о мирном урегулировании конфликта на Украине в настоящий момент есть «импульс». Такое мнение высказал глава украинского МИДа Андрей Сибига в интервью Reuters.

«По моей оценке, у нас есть импульс, это правда. Нам необходимо укрепить или мобилизовать эти мирные усилия, и мы готовы ускорить этот процесс», — сказал министр.

Сибига не принимает прямого участия в мирных переговорах в составе украинской делегации. Ее возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, бывший глава Минобороны страны Рустем Умеров.

Нерешенными на данный момент остались лишь «несколько» вопросов, «наиболее деликатные и сложные» из них должны быть рассмотрены на уровне лидеров, считает Сибига.

По его мнению, остановить конфликт может только президент США Дональд Трамп.

Соединенные Штаты, как сообщил глава МИДа, уже подтвердили Украине свою готовность ратифицировать соглашение о гарантиях безопасности через конгресс. Они обеспечат «страховочный механизм» для поддержки мирного соглашения, хотя американские войска на территории Украины при этом размещены не будут, пояснил Сибига.

«Лично я на данном этапе не верю в существование какой-либо инфраструктуры или архитектуры безопасности без американцев <...> Они должны быть с нами — и они уже работают в этом направлении. Это огромное, огромное достижение», — сказал он.

Россия считает неприемлемым размещение на Украине военнослужащих или военных объектов стран Запада. МИД предупреждал, что Москва сочтет такое развитие событий иностранной интервенцией.

Помимо этого, по словам Сибиги, должен существовать и другой механизм, аналогичный изложенному в ст. 5 устава НАТО, которая интерпретирует нападение на одно государство — член блока как атаку на весь альянс. Он также отметил, что возможное вступление Украины в Европейский союз обеспечит дополнительный элемент безопасности.

Последний раунд переговоров России и Украины в трехстороннем формате с участием США прошел 4–5 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Вашингтон предложил переговорным группам встретиться в Майами через неделю. Украинская сторона, по его словам, подтвердила свое участие. В Кремле ранее говорили, что проведение следующей встречи по мирному урегулированию в США не запланировано. Следующий раунд переговоров состоится в скором времени, точной даты пока нет, сказал накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Трамп по итогам переговоров в Абу-Даби заявил, что его страна «почти добилась» мирного урегулирования. Он также отметил, что ожидает в переговорах дальнейшего развития.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». Такую же точку зрения выразил Песков, а также глава офиса президента Украины Кирилл Буданов.