 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Трамп заявил, что Зеленскому пора начать действовать по мирной сделке

Трамп: Зеленскому нужно начать действовать по мирной сделке
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Президент США сказал, что Россия хочет заключить сделку, и призвал Зеленского «начать действовать», чтобы достигнуть мирного соглашения и не упустить «отличную возможность»
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит начать действовать, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам, трансляцию вел Fox News.

«Россия хочет заключить сделку», — пояснил американский лидер. По его мнению, Зеленскому нужно приложить усилия, иначе он упустит «отличную возможность».

Трамп неоднократно критиковал обе стороны конфликта за то, что они не могут прийти к соглашению, кроме того, он несколько раз пытался подтолкнуть Зеленского к сделке с Россией.

В марте 2025 года республиканец сказал, что в обмен на заключение ресурсной сделки от Зеленского требуется взять обязательства как можно быстрее заключить мир. Трамп также утверждал, что отказ Киева от переговоров с Москвой — главная причина, почему сделка еще не заключена.

В августе того же года глава Белого дома заявил, что президент Украины может немедленно положить конец конфликту, если откажется от Крыма и вступления в НАТО. А в октябре сообщил, что сказал Зеленскому, как и президенту России Владимиру Путину, о необходимости заключить сделку.

Эксперты связали смену главы делегации России с новым фокусом переговоров
Политика
Фото:Danuta Hyniewska / Shutterstock

Новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Предыдущий раунд трехсторонних консультаций прошел 4–5 февраля в Абу-Даби, где российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Выбор Швейцарии как площадки для переговоров и назначение Мединского главой российской делегации могут быть связаны с возможным обсуждением гуманитарных проблем вместо военных, считают эксперты.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
FT узнала о плане Трампа смягчить пошлины на алюминий и сталь до выборов
Политика
Рябков увидел в действиях Трампа доказательство правильности ДСНВ
Политика
Politico узнало, почему Трамп откладывает соглашение о гарантиях Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 17:35
Сменивший гражданство россиянин завоевал медаль. Что происходит на Играх Спорт, 21:55
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала Бизнес, 21:52
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
На повторе музыку, написанную в СССР, чаще всего слушают зумеры Общество, 21:51
На «радиостанции Судного дня» объяснили, откуда так много слов в эфире Общество, 21:44
Что будет со ставками по вкладам и кредитам после снижения ставки ЦБ Финансы, 21:41
FT узнала, что Рубио пропустил встречу с европейцами в Мюнхене Политика, 21:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трамп назвал премьера Венгрии Орбана «настоящим другом и бойцом» Политика, 21:29
Шайба обладателя Кубка Гагарина помогла Чехии обыграть Францию на Играх Спорт, 21:21
В аэропорту Казани самолет выкатился за пределы рулежной дорожки Общество, 21:20
Суд освободил бизнесмена Бойко-Великого от наказания по одному делу Общество, 21:12
Гладков сообщил о ракетном ударе по Белгороду Политика, 21:02
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Прокуратура проконтролирует расследование гибели мальчика в Москве Общество, 20:58