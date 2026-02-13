Трамп заявил, что Зеленскому пора начать действовать по мирной сделке

Президент США сказал, что Россия хочет заключить сделку, и призвал Зеленского «начать действовать», чтобы достигнуть мирного соглашения и не упустить «отличную возможность»

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит начать действовать, чтобы заключить мирное соглашение с Россией, заявил американский президент Дональд Трамп журналистам, трансляцию вел Fox News.

«Россия хочет заключить сделку», — пояснил американский лидер. По его мнению, Зеленскому нужно приложить усилия, иначе он упустит «отличную возможность».

Трамп неоднократно критиковал обе стороны конфликта за то, что они не могут прийти к соглашению, кроме того, он несколько раз пытался подтолкнуть Зеленского к сделке с Россией.

В марте 2025 года республиканец сказал, что в обмен на заключение ресурсной сделки от Зеленского требуется взять обязательства как можно быстрее заключить мир. Трамп также утверждал, что отказ Киева от переговоров с Москвой — главная причина, почему сделка еще не заключена.

В августе того же года глава Белого дома заявил, что президент Украины может немедленно положить конец конфликту, если откажется от Крыма и вступления в НАТО. А в октябре сообщил, что сказал Зеленскому, как и президенту России Владимиру Путину, о необходимости заключить сделку.

Новый раунд переговоров России, США и Украины пройдет 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Предыдущий раунд трехсторонних консультаций прошел 4–5 февраля в Абу-Даби, где российскую делегацию возглавлял начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков.

Выбор Швейцарии как площадки для переговоров и назначение Мединского главой российской делегации могут быть связаны с возможным обсуждением гуманитарных проблем вместо военных, считают эксперты.