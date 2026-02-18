 Перейти к основному контенту
Переговоры России и Украины⁠,
0

Насколько Женева продвинула мирный процесс и что там делали европейцы

По словам Владимира Мединского, переговоры были «тяжелыми, но деловыми»
Сюжет
Переговоры России и Украины
18 февраля в Женеве завершился третий раунд переговоров по Украине, проходивший в формате Россия — США — Украина. При этом на площадку прибыли представители европейских стран. Подробнее — в материале РБК
Михаил Галузин и Владимир Мединский
Михаил Галузин и Владимир Мединский (Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости)

Что известно о раунде в Женеве

17 и 18 февраля в отеле InterContinental в Женеве прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США. Контакты в первый день продлились порядка шести часов, во второй — около двух. По словам источника РБК в переговорной группе, переговоры были очень напряженными; они проходили в трех форматах: «Россия — США», «Россия — Украина», «Россия — США — Украина».

Вашингтон и Киев направили в Женеву те же делегации, что и на раунды в Абу-Даби: американскую возглавляли спецпосланник президента Стив Уиткофф и предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, украинскую — секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Москва же состав своей делегации расширила до 20 человек, официально подтвердив участие в ней трех лиц: возглавил группу помощник президента Владимир Мединский, в нее вошли заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин и начальник Главного управления (ГРУ) Генштаба адмирал Игорь Костюков. Мединский и Галузин представляли Россию на прямых переговорах с Украиной в Стамбуле в 2025 году, Костюков возглавлял делегацию на двух встречах в Абу-Даби.

На встречах в ОАЭ в центре внимания были военные вопросы, в Женеве на повестку вынесли более широкий спектр тем, в частности проблему территорий.

Об итогах встреч журналистам коротко сообщили главы делегаций. По словам Мединского, переговоры «были тяжелыми, но деловыми»; запланирована следующая встреча — она пройдет «в ближайшее время». Пройдут ли переговоры снова в Женеве, неизвестно.

Уиткофф был еще более сдержан — он лишь поблагодарил Швейцарию за предоставление площадки и заявил о прогрессе, достигнутом благодаря усилиям американского лидера Дональда Трампа. «Успех президента Трампа, сумевшего посадить стороны этого конфликта за стол переговоров, привел к значительному прогрессу. Мы гордимся тем, что под его руководством работаем над прекращением кровопролития в этом ужасном конфликте», — написал Уиткофф в соцсети X по итогам первого дня.

Больше подробностей представил Умеров — по его словам, переговоры шли в политических и военных блоках. «Обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, по части продолжается дополнительное согласование», — заявил журналистам глава украинской делегации, отметив, что «работа была интенсивной и предметной». Он сказал, что подвижки есть, но привести детали отказался. По словам Умерова, на следующем этапе стороны должны «достичь консенсуса», чтобы передать разработанное решение Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Позднее об итогах переговоров рассказал и сам президент Украины. По его оценке, на военном направлении все три стороны «были конструктивны». «В принципе военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если будет политическая воля. Они в принципе там почти обо всем договорились. Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал», — дал свою оценку Зеленский (цитата по УНИАН).

Как продвигается урегулирование

Все три стороны — Россия, США и Украина — называли предыдущие переговоры в Абу-Даби «действительно конструктивными». Однако разрешить фундаментальные проблемы там не удалось. Еще накануне встречи в Женеве западные СМИ сообщали, что переговоры зашли в тупик. Так, собеседники The Washington Post, знакомые с ходом обсуждений, утверждали, что Россия не готова отступить ни от одного из своих требований, включая полный контроль над Донбассом. «Все говорят о том, насколько продуктивно идут переговоры, но на самом деле процесс полностью застопорился. Мы согласовали то, что смогли согласовать, и дальше дело не движется», — сообщил перед женевским раундом источник издания, близкий к переговорам.

О том, что и в Женеве процесс застопорился, ссылаясь на двух осведомленных собеседников, сообщил 17 февраля журналист Axios Барак Равид. «Источники заявили, что причиной стали позиции, представленные новым российским главным переговорщиком Владимиром Мединским», — написал он в соцсети X.

Наиболее проблемный аспект мирного соглашения касается статуса и принадлежности Крыма, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей. В Конституции России эти территории фигурируют как субъекты Российской Федерации. Москва неоднократно заявляла, что, «какой бы расклад ни был», Донбасс — это территория России. Киев называет спорные территории одной из своих красных линий. Но если прежде украинские власти настаивали, что эти земли должны быть в составе Украины, то сейчас допускают, что конфликт будет заморожен по линии фронта; в Киеве говорят, что признают де-факто, но не де-юре часть территорий утраченными.

В последние дни Трамп вновь усилил давление на Украину. 13 февраля американский лидер призвал Зеленского «ускориться» с заключением мирного соглашения. «Россия хочет заключить сделку, и Зеленскому нужно поторопиться, иначе он упустит прекрасную возможность. Он должен действовать», — заявил Трамп журналистам. Накануне переговоров в Швейцарии, 16 февраля, Трамп вновь призвал Киев как можно скорее заключить мир.

Зеленский давление со стороны Вашингтона признает. «Американцы часто возвращаются к теме уступок, и слишком часто эти уступки обсуждаются только в контексте Украины, а не России», — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности. Пока в Женеве шли переговоры, президент Украины дал интервью Axios, в котором назвал несправедливыми адресованные Киеву призывы Трампа пойти на уступки. «Надеюсь, это всего лишь его тактика, а не само решение», — сказал Зеленский.

Отвод украинских войск из Донбасса он допустил только в случае, если то же самое сделает Россия. По словам Зеленского, США согласны с тем, что мирный договор должен быть вынесен на общеукраинский референдум; но, если в нем будет фигурировать вывод украинских войск из Донбасса, считает президент, украинцы этот договор отвергнут. «Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда. Они не простят… меня, они не простят [США], — сказал Зеленский. — <…> Если мы включим в документ… что останемся там, где находимся на линии соприкосновения, я думаю, люди поддержат это на референдуме».

Вместе с тем западные СМИ утверждают, что единства по урегулированию в украинской делегации нет. Так, по информации The Economist, часть переговорщиков во главе с Кириллом Будановым, главой офиса президента Украины, опасаются, что окно переговорных возможностей для Киева очень скоро закроется, и считают, что соглашения при посредничестве США надо добиться как можно скорее; другая часть — на нее влияет прежний руководитель администрации Андрей Ермак — менее склонна к быстрому миру. Зеленский же между этими полюсами балансирует, пишет издание. В офисе Зеленского эту информацию отвергли. «Ермак с момента своего ухода ни на кого не влияет», — заявил изданию советник Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, «быстрых или медленных» сделок не существует: «Отдать землю без каких-либо гарантий — это было бы быстро. Заключить что-то стоящее — на это нужно время», — подчеркнул он.

Как сообщило в начале февраля агентство Reuters, переговорщики США и Украины обсуждали возможность выхода на мирное соглашение уже к марту. При этом собеседники агентства признали: скорее всего, сроки сдвинутся из-за сохраняющихся разногласий по территориальному вопросу. 11 февраля The Financial Times сообщила, что команда Трампа давит на Зеленского, требуя провести президентские выборы и референдум по мирной сделке до 15 мая. В противном случае администрация США грозится отозвать ранее предложенные гарантии безопасности.

В то время как Трамп призывает к уступкам Киев, госсекретарь США Марко Рубио критически высказывается в адрес Москвы: на Мюнхенской конференции по безопасности он выразил сомнение в серьезности намерений России прекратить конфликт. По его словам, США также не уверены, что смогут найти параметры урегулирования, приемлемые для Украины и при этом согласованные с Россией. «Но мы продолжим это выяснять», — заявил он 14 февраля. Вместе с тем, признал Рубио, сторонам удалось добиться прогресса — по крайней мере на техническом уровне, где были задействованы военные обеих стран. Он добавил, что переговоры не позволят России «выиграть время»: несмотря на отдельные подвижки в переговорном процессе, США продолжают оказывать санкционное давление на Россию и поставлять Украине вооружения в рамках механизма PURL.

Что на переговорах делали представители европейских стран

17 февраля в кулуарах переговоров в Женеве российские журналисты заметили наблюдателей от четырех европейских стран — Великобритании, Германии, Италии и Франции. По информации AFP, среди них были советники по вопросам национальной безопасности, в частности от Британии был Джонатан Пауэлл, от Германии — Гюнтер Зауттер; от Франции присутствовали сотрудники дипломатического отдела Елисейского дворца. По словам собеседника РБК в европейских дипломатических кругах, переговоры в Женеве были трехсторонними — Европа в них не участвовала.

Представители европейских стран, предположительно, прибыли в InterContinental по просьбе Зеленского. «Президент обсуждал это с американцами, чтобы Европа была представлена», — приводит слова неназванного собеседника «РБК-Украина».

Как сообщила итальянская La Repubblica, европейские представители следили за ходом консультаций, по итогам которых у них была запланирована встреча с делегациями Украины и США. О том, что она состоялась, утром 18 февраля сообщил Зеленский. Он подчеркнул: Европа должна участвовать в переговорах. «Участие Европы в процессе считаем критически необходимым для дальнейшей успешной реализации вполне возможных договоренностей: Украина не сомневается, что партнеры могут обеспечить конструктивность процесса переговоров, а значит, и достойный результат», — написал он в Telegram, обвинив Россию в затягивании процесса.

При этом в Европе все активнее говорят о необходимости возобновить диалог с Москвой, чтобы ЕС утвердил себя в качестве полноценного участника переговоров по урегулированию украинского кризиса. Так, 3 февраля в Москву приезжал Эмманюэль Бонн, дипломатический советник французского президента Эмманюэля Макрона. Изначально в Кремле и Елисейском дворце не подтвердили и не опровергли факта этой встречи. Дипломатический источник РБК заявил, что переговоры состоялись и «были крайне полезными», однако отказался раскрывать подробности. 10 февраля Песков подтвердил журналистам «возобновление контактов с Францией на техническом уровне». В настоящее время Европа также находится в поиске кандидата на роль спецпосланника Евросоюза для возобновления контактов с Россией.

РБК направил запросы в посольства Великобритании, Германии, Италии и Франции в Москве с целью уточнить, планировались ли после женевского раунда отдельные консультации с представителями России.

