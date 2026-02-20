 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

США сократили объемы финансовой и военной помощи Украине в 40 раз

Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Объемы военной и финансовой помощи США Украине уменьшились более чем в 40 раз за два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада разведывательного управления министерства обороны США.

Ежемесячные транши и поставки вооружений уменьшились до минимальных значений с 2023 года, заявили аудиторы Пентагона. В ведомстве связывают это как с изменением внутриполитической ситуации в США, так и с пересмотром приоритетов в распределении бюджетных средств.

«Только $3,92 млрд было согласовано на 2025 финансовый год и около $220 млн на 2026 финансовый год», — говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.

США ежемесячно поставляют Украине оружие на сумму около €1 млрд, финансируемое Европой и Канадой. В 2026 году общий объем переданной Киеву военной помощи составит около $15 млрд.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и представляют собой «игру с огнем». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия Украине станут для России законной целью. В Кремле также подчеркивали, что вооружение Украины со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Telegram ответил на претензии Минцифры о доступе к перепискам

Бывшего президента Южной Кореи приговорили к пожизненному заключению

Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве

Порошенко заявил об ошибке Зеленского в ходе переговоров с Россией

Картаполов предложил обязать сдавать геном срочников и госслужащих

Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле
Авторы
Теги
Стефания Барченкова
Пентагон Украина США
Материалы по теме
Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира
Политика
Украина сообщила об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»
Политика
Зеленский заявил, что Украина не отдаст Донбасс и ЗАЭС «без боя»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 февраля
EUR ЦБ: 90,17 (-0,1) Инвестиции, 19 фев, 17:29 Курс доллара на 20 февраля
USD ЦБ: 76,64 (+0,49) Инвестиции, 19 фев, 17:29
Эксперты оценили возможные последствия от 20-го пакета санкций ЕС
РАДИО
 Политика, 16:53
«Росатом» предложил Шишкареву выкупить или продать «Дело» за ₽74-77 млрд Бизнес, 16:50
ФАС решила проверить цены на куриные яйца на фоне Масленицы Общество, 16:47
Россельхознадзор выявил «переработки» мини-пигов в ярославском антикафе Общество, 16:41
Цена какао упала до минимума с июня 2023 года из-за сокращения спроса Инвестиции, 16:39
Командующий Нацгвардией Украины заявил о готовности отойти с территорий Политика, 16:37
Выигравшая два золота Карлссон заболела перед последней гонкой Олимпиады Спорт, 16:36
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Девелопер Legenda рассматривает IPO на горизонте двух-трех лет Инвестиции, 16:32
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:28
Увольте саботажников. Как внедрять изменения, несмотря на сопротивление Образование, 16:25
Экс-главе курской корпорации развития дали 9 лет по делу о фортификациях Общество, 16:23
Минпромторг сообщил о минимальном ввозе в Россию по параллельному импорту Общество, 16:19
Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Грушко Политика, 16:13
Плющенко одобрил решение Петросян рискнуть с четверным на Олимпиаде Спорт, 16:12