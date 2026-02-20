США сократили объемы финансовой и военной помощи Украине в 40 раз

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Объемы военной и финансовой помощи США Украине уменьшились более чем в 40 раз за два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада разведывательного управления министерства обороны США.

Ежемесячные транши и поставки вооружений уменьшились до минимальных значений с 2023 года, заявили аудиторы Пентагона. В ведомстве связывают это как с изменением внутриполитической ситуации в США, так и с пересмотром приоритетов в распределении бюджетных средств.

«Только $3,92 млрд было согласовано на 2025 финансовый год и около $220 млн на 2026 финансовый год», — говорится в докладе генеральных инспекторов трех ведомств.

США ежемесячно поставляют Украине оружие на сумму около €1 млрд, финансируемое Европой и Канадой. В 2026 году общий объем переданной Киеву военной помощи составит около $15 млрд.

Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО и представляют собой «игру с огнем». Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что любые поставки оружия Украине станут для России законной целью. В Кремле также подчеркивали, что вооружение Украины со стороны Запада не способствует переговорам и может иметь негативные последствия.