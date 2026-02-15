 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский заявил, что Украина не может «просто сдаться» ради мира

Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский заявил, что Украина согласна только на «справедливый мир». Вместе с этим он признал, что все устали от боевых действий. Для прекращения боевых действий Киев требует от союзников гарантий безопасности
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Украина не хочет воевать годами, но и не может просто сдаться, заявил президент Владимир Зеленский, его слова передает «Страна.ua».

«Я не хочу, наши люди не хотят. Все устали, но мы не можем просто сдаться. Мы хотим не просто мира, мы хотим справедливого мира», — сказал Зеленский.

Украинский лидер ранее подчеркивал, что Киев торопится завершить конфликт, но не согласен на сделку с «унизительными» условиями. Одним из ключевых факторов, необходимых для соглашений, в Киеве называют гарантии безопасности для Украины от западных союзников.

Газета The New York Times писала, что США в преддверии переговоров в Швейцарии 17–18 февраля также усилили давление на Украину в вопросе территориальных уступок.

О том, что Зеленский, возможно, готов пойти на «самую тяжелую уступку из всех» и отказаться от контроля над территориями Донбасса, 12 февраля писало издание The Atlantic. По его данным, после окончания трехсторонних переговоров в Абу-Даби на прошлой неделе украинская делегация передала президенту, что американские посредники теряют терпение, а Москва не отказывается от требований вывода войск из Донбасса.

Сам Зеленский в интервью журналисту Саймону Шустеру рассказал, что Киев в отношении администрации Дональда Трампа избрал тактику, которая заключается в том, «чтобы американцы не думали, что мы хотим продолжения войны».

NYT узнала об усилении давления США на Украину ради уступок по Донбассу
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

В конце января Зеленский отверг возможность компромисса по вопросу контроля над Донбассом и Запорожской атомной электростанцией. По его словам, Киев не отдаст эти территории «без боя». В Кремле в ответ на это напомнили, что ЗАЭС уже больше двух лет находится под контролем России.

Киев по вопросу территорий придерживается принципа «стоим, где стоим». США в качестве компромисса предлагали создать в Донбассе демилитаризованную «свободную экономическую зону». Российский президент Владимир Путин называл Донбасс исторической территорией России и говорил, что Москва вернет его военным или любым другим путем.

Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Владимир Зеленский Украина Донбасс ВСУ конфликт
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
