Украина сообщила об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

На Украине была уничтожена линия производства крылатых ракет «Фламинго», заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«У нас не так много крылатых ракет «Фламинго». <...> Сейчас важно увеличить их количество: русские уничтожили одну крупную производственную линию», — сказал он.

Зеленский отметил, что производственную линию перенесли в другое место.

«Фламинго» — это украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км. Она была разработана в 2025 году компанией Fire Point.

В октябре 2025 года Зеленский сообщил о «технологической проблеме» на производстве ракет «Фламинго». По его словам, была задержка с финансированием от партнеров, однако Украина нашла собственные ресурсы для оплаты производства.

За прошедшую неделю российские средства ПВО сбили пять украинских ракет большой дальности «Фламинго», 39 снарядов системы HIMARS и 1243 беспилотника ВСУ.