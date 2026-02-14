 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Украина сообщила об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»

Зеленский: линия производства ракет «Фламинго» была уничтожена
Сюжет
Военная операция на Украине

На Украине была уничтожена линия производства крылатых ракет «Фламинго», заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

«У нас не так много крылатых ракет «Фламинго». <...> Сейчас важно увеличить их количество: русские уничтожили одну крупную производственную линию», — сказал он.

Зеленский отметил, что производственную линию перенесли в другое место.

«Фламинго» — это украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км. Она была разработана в 2025 году компанией Fire Point.

Минобороны России сообщило о перехвате пяти ракет «Фламинго» и 211 дронов
Политика
Фото:Минобороны России

В октябре 2025 года Зеленский сообщил о «технологической проблеме» на производстве ракет «Фламинго». По его словам, была задержка с финансированием от партнеров, однако Украина нашла собственные ресурсы для оплаты производства.

За прошедшую неделю российские средства ПВО сбили пять украинских ракет большой дальности «Фламинго», 39 снарядов системы HIMARS и 1243 беспилотника ВСУ.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным

Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд

США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа

The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу

ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян

Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
ракета Фламинго производство уничтожение Владимир Зеленский
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударе по энергетической инфраструктуре Украины
Политика
Минобороны Британии анонсировало поставку Украине тысячи легких ракет
Политика
США поставят Украине оружие на $15 млрд в 2026 году
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 февраля
EUR ЦБ: 91,56 (-0,15) Инвестиции, 13 фев, 17:35 Курс доллара на 14 февраля
USD ЦБ: 77,19 (+0,01) Инвестиции, 13 фев, 17:35
Украина сообщила об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго» Политика, 14 фев, 23:57
Глейхенгауз будет тренером Петросян на Олимпиаде Спорт, 14 фев, 23:56
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 14 фев, 23:49
Россиянка вышла в 1/4 финала в шорт-треке. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 14 фев, 23:41
Еврокомиссар сочла невозможным вступление Украины в ЕС в 2027 году Политика, 14 фев, 23:34
Российская шорт-трекистка вышла в 1/4 финала Олимпиады на 1000 м Спорт, 14 фев, 23:32
Силы ПВО уничтожили 55 дронов над Россией за три часа Политика, 14 фев, 23:26
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Организаторы Олимпиады организовали дополнительную поставку презервативов Спорт, 14 фев, 23:23
Семья Превц завоевала девятую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина Спорт, 14 фев, 23:04
Два мирных жителя пострадали при атаке БПЛА на Белгородскую область Политика, 14 фев, 23:01
МЧС назвало причину взрыва газгольдера в Сергиевом Посаде Общество, 14 фев, 22:56
Олимпийской чемпионкой в скелетоне впервые в истории стала австрийка Спорт, 14 фев, 22:42
В Сергиевом Посаде потушили открытое горение в частных домах после взрыва Общество, 14 фев, 22:41
Франция раскрыла, почему Париж не исключает прямых контактов с Москвой Политика, 14 фев, 22:28