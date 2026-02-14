Украина сообщила об уничтожении производственной линии ракет «Фламинго»
На Украине была уничтожена линия производства крылатых ракет «Фламинго», заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.
«У нас не так много крылатых ракет «Фламинго». <...> Сейчас важно увеличить их количество: русские уничтожили одну крупную производственную линию», — сказал он.
Зеленский отметил, что производственную линию перенесли в другое место.
«Фламинго» — это украинская крылатая дальнобойная ракета наземного базирования с заявленной дальностью 3 тыс. км. Она была разработана в 2025 году компанией Fire Point.
В октябре 2025 года Зеленский сообщил о «технологической проблеме» на производстве ракет «Фламинго». По его словам, была задержка с финансированием от партнеров, однако Украина нашла собственные ресурсы для оплаты производства.
За прошедшую неделю российские средства ПВО сбили пять украинских ракет большой дальности «Фламинго», 39 снарядов системы HIMARS и 1243 беспилотника ВСУ.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Морской экспорт российской нефти в Китай в январе стал рекордным
Внешний долг России впервые за 20 лет превысил $60 млрд
США обсудят с Венгрией и Словакией отказ от российского газа
The Economist узнал, что США задумались об отправке топлива на Кубу
ВЦИОМ перед 14 февраля составил индекс любвеобильности россиян
Google предупредила Европу о «конкурентном парадоксе»