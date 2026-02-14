США поставят Украине оружие на $15 млрд в 2026 году

Рютте: США поставят Украине оплаченное Европой оружие на $15 млрд в 2026 году

США ежемесячно поставляют Украине оплаченное Европой и Канадой оружие на €1 млрд, всего объем поставок в 2026 году составит около €12 млрд ($15 млрд), заявил Рютте. Он отметил, что передача оружия происходит без пауз

Марк Рютте (Фото: Tom Nicholson / Reuters)

США поставляют Украине оружие, оплаченное Европой и Канадой, на примерно €1 млрд ежемесячно, всего в 2026 году они передадут Киеву вооружения на $15 млрд. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в интервью вещательной компании PBS.

Генсек альянса отметил, что США играют решающую роль в поставках оружия Украине, а передача происходит без препятствий и пауз.

«Объем поставок составляет миллиард евро в месяц, таким образом, в этом году снова будет около $15 млрд и $12 млрд на критически важные летальные и нелетальные вооружения, включая ракеты-перехватчики <...>, оплаченные европейскими и канадскими союзниками», — заявил Рютте.

Киев получает американское оружие по программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List — Список приоритетных требований Украины), согласованной летом 2025 года. В соответствии с ней украинская сторона ежемесячно составляет список необходимых вооружений, которые затем европейцы закупают у США.

В середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не хватает ракет для американских и европейских систем ПВО. По его словам, ему приходится лично «выбивать» каждый пакет вооружений из стран Европы и США. В конце января Зеленский раскритиковал западных партнеров за задержку поставок ракет для ПВО, заявив, что это привело к проблемам с электроснабжением в стране.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На заседании НАТО 12 февраля участники контактной группы по обороне Украины договорились выделить еще $3 млрд на военную помощь Киеву. Тогда же министр обороны Великобритании Джон Хили анонсировал новый пакет военной помощи для Киева объемом £540 млн.

Россия осуждает любую помощь Украине. Москва подчеркивает, что эти действия не изменят ход военной операции и лишь затягивают конфликт.