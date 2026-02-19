Дмитрий Медведев (Фото: Секретариат зампреда Совбеза РФ / ТАСС)

Чем дольше президент Украины Владимир Зеленский находится у власти, тем меньше становится территория Украины, написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем англоязычном аккаунте в X.

Он не назвал напрямую фамилию Зеленского, но из контекста понятно, что речь идет о главе украинского государства, которого, считает Медведев, обеспокоило интервью посла Украины в Великобритании и бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По его словам, США «не волнуют выборы», а Зеленский выступает в роли «полезного идиота». «Чем дольше он находится у власти, тем меньше становится «Украина», — написал Медведев.

Ранее Залужный в интервью Associated Press заявил, что контрнаступление украинской армии два года назад провалилось, потому что президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы. Сам президент называл виновниками провала контрнаступления западных союзников, которые не выделили Киеву достаточно вооружения.

The Times со ссылкой на результаты социологического опроса отмечал, что Залужный может победить действующего главу государства при проведении выборов.

Об этом писал и The Economist, подчеркивая, что Залужный находился выше Зеленского в рейтинге доверия уже в 2024 году. После коррупционного дела в ноябре 2025-го уровень доверия к действующему президенту и вовсе снизился вдвое. Залужный заявлял, что не собирается участвовать в выборах.