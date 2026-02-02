Медведев рассказал, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии. Видео
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время военной подготовки по военно-учетной специальности стрелял из гаубицы и противотанковой пушки в направлении Финляндии. Об этом он рассказал в интервью Reuters, ТАСС и WarGonzo.
«Все стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. Наоборот, тогда был такой пушистый период, а просто потому, что там часть находилась», — сказал он.
Медведев уточнил: по учетной специальности он артиллерист и до сих пор может «стрельнуть» по прибору управления огнем.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии