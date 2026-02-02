 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Медведев рассказал, как стрелял из гаубицы в сторону Финляндии. Видео

Video

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев во время военной подготовки по военно-учетной специальности стрелял из гаубицы и противотанковой пушки в направлении Финляндии. Об этом он рассказал в интервью Reuters, ТАСС и WarGonzo.

«Все стреляли в направлении финской границы. Не потому, что мы с Финляндией враждовали. Наоборот, тогда был такой пушистый период, а просто потому, что там часть находилась», — сказал он.

Медведев уточнил: по учетной специальности он артиллерист и до сих пор может «стрельнуть» по прибору управления огнем.

Общество

Дмитрий Медведев учения Финляндия
Дмитрий Медведев фото
Дмитрий Медведев
политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
