Залужный рассказал, как грозил команде Зеленского вводом войск в Киев

Экс-главнокомандующий ВСУ рассказал об обысках СБУ в своем офисе в 2022 году, которые не освещались ранее. По словам Залужного, во время обыска он позвонил в штаб Зеленского и пригрозил ввести войска в Киеве, чтобы пресечь рейд

Валерий Залужный (Фото: Finnbarr Webster / Getty Images)

Посол Украины в Великобритании и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, как грозился ввести войска в Киев и обещал «сражаться» во время обысков СБУ в его офисе после начала военной операции на Украине в 2022 году. Об этом посол рассказал в интервью Associated Press (AP).

По словам Залужного, инцидент с обыском ранее не освещался, поскольку огласка могла бы раскрыть их конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским. Экс-военачальник рассказал AP, что напряженность в отношениях с украинским лидером возникла сразу же после начала спецоперации и касалась того, как защищать страну. Она достигла пика именно после обысков со стороны СБУ.

Залужный рассказал, что во время обыска он позвонил начальнику штаба Зеленского и предупредил его, что готов привлечь военных для прекращения рейда СБУ и защиты командного центра. «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки», — сказал Залужный в интервью AP.

После инцидента с обысками, пишет агентство, разногласия между Залужным и Зеленским сохранились. Одним из наиболее острых споров с президентом, по словам посла, касался контрнаступления 2023 года, которое в итоге провалилось. По словам Залужного, наступление провалилось в том числе по вине Зеленского — он не распорядился выделить необходимые ресурсы армии.

Зеленский уволил Залужного с поста начальника штаба армии в феврале 2024 года. Он стал послом в Великобритании с мая того же года.

В середине января Зеленский встретился с Залужным на Украине. В конце декабря украинское издание Radio NV сообщило, ссылаясь на источники, о планах Залужного вернуться на Украину и уйти в отставку с должности посла. «Они с президентом обсуждали разные должности для Залужного, от премьера до главы офиса президента, но он на тот момент заинтересованности не проявил», — рассказал собеседник издания. Bloomberg объяснил встречу Залужного с Зеленским попыткой укрепить последним свой послевоенный политический имидж на фоне коррупционного скандала в стране. Агентство писало, что для этого Зеленский встречается со своими политическими оппонентами.

Залужный регулярно занимает высокие места в социологических опросах об уровне доверия среди украинцев, обходя Зеленского. The Economist сообщал, что еще до коррупционного скандала в ноябре Зеленский уступил бы ему в возможной президентской гонке, а после скандала уровень доверия к действующему президенту снизился вдвое.При этом сам генерал заявлял, что не собирается участвовать в выборах и считает их проведение недопустимым в условиях боевых действий.