Лавров предупредил о риске ядерного инцидента после ударов США по Ирану

Новый удар США по Ирану повлек бы негативные последствия. Летом прошлого года удары Соединенных Штатов по ядерным объектам Ирана уже создали риск ядерного инцидента, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Al Arabiya.

«Последствия нехорошие. Удары по Ирану уже были — по ядерным объектам, находящимся под контролем МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии. — РБК). Насколько мы можем судить, были реальные риски ядерного инцидента», — сказал он.

Лавров, ссылаясь на данные иранских властей, назвал текущую ситуацию «более-менее нормальной». Он добавил, что удары по ядерным объектам заставили иранцев о защите подконтрольных МАГАТЭ ядерных материалов.

В июне 2025 года США, присоединившись к израильской военной кампании, нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане. После этого стороны договорились о перемирии. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что иранские объекты по обогащению урана полностью уничтожены. В Тегеране сообщили об отсутствии серьезных повреждений.

Двумя днями ранее, 17 февраля, в Женеве завершился раунд переговоров США и Ирана. Американский чиновник вскоре сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей. Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что США установили красные линии в отношениях с Ираном — прежде всего республика не должна получить ядерное оружие.

The Wall Street Journal (WSJ) в тот же день сообщила со ссылкой на источники, что в ходе переговоров Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана, часть своих запасов передать другой стране, например, России.

Однако уже на следующий день Axios со ссылкой на неназванного советника Трампа сообщил, что прямое столкновение США с Ираном может начаться в ближайшие недели с вероятностью 90%.