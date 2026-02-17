Axios: США за сутки перебросили к Ирану более 50 истребителей

По словам американского чиновника, среди направленных за последние 24 часа Соединенными Штатами истребителей — F-35, F-22 и F-16. При этом, как сообщил собеседник Axios, на переговорах в Женеве США и Иран достигли прогресса

Фото: Angel Campbell / U.S. Navy / Reuters

США за последние 24 часа перебросили на Ближний Восток свыше 50 истребителей F-35, F-22 и F-16. Об этом пишет Axios со ссылкой на источник среди американских чиновников и сведения из открытых источников.

Во вторник, 17 февраля, в Женеве завершился раунд американо-иранских переговоров. По словам оманского министра иностранных дел, встреча завершилась «значительным прогрессом в определении общих целей и соответствующих технических вопросов».

Американский чиновник сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей. Иран пообещал выступить с подробным предложением к США в течение двух недель, сказал собеседник издания. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что обе стороны договорились поработать над проектами потенциального соглашения, обменяться наработками и определить дату следующего раунда переговоров.

The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что делегация Ирана в ходе переговоров с США заявила о готовности приостановить обогащение урана, передать часть своих запасов другой стране (например, России) и начать деловые отношения с американской стороной.

Эскалация отношений между Ираном и США за последние месяцы произошла на фоне жестокого подавления протестов в Иране и роста опасений Вашингтона по поводу ядерного усиления Тегерана. Президент США Дональд Трамп призывал граждан Ирана бороться против теократического режима и в случае проявления жестокости к протестующим обещал ударить по Ирану.

В конце января республиканец заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, кораблями и истребителями. Позже WSJ выяснила, что авианосец George HW Bush получил приказ подготовиться к развертыванию на Ближнем Востоке. The New York Times писала, что третий авианосец — Gerald R. Ford — будет переброшен в сторону Ирана.

В июне 2025-го США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.