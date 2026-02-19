Axios: Уиткофф и Кушнер доложили Трампу о переговорах в Женеве

В США саммит по Ирану в Женеве назвали «гамбургером, набитым ничем»

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер доложили главе Белого дома Дональду Трампу о результатах переговоров по Ирану и Украине в Женеве, пишет Axios.

Один из собеседников портала добавил, что иранцам нужно вернуться к администрации Трампа к концу месяца с пакетом мер, учитывающим опасения США по поводу их ядерной программы, высказанные в Женеве.

При этом высокопоставленный американский чиновник охарактеризовал переговоры Ирана и США в Женеве как «гамбургер, набитый ничем», сообщил журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

По словам собеседника репортера, такие итоги встречи приблизили президента к принятию решения начать войну с Ираном.

«Высокопоставленный американский чиновник сказал мне, что раунд переговоров с Ираном в Женеве был «гамбургером, набитым ничем». Это одна из причин, почему Трамп близок к принятию решения о начале войны с Ираном», — написал Равид.

Двумя днями ранее, 17 февраля, в Женеве завершился раунд американско-иранских переговоров. Американский чиновник вскоре сообщил Axios, что стороны добились прогресса, но предстоит обсудить еще множество деталей.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что стороны договорились поработать над проектами потенциального соглашения, обменяться наработками и определить дату следующего раунда переговоров. Вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам встречи заявил, что США установили красные линии в отношениях с Ираном — прежде всего республика не должна получить ядерное оружие.

Уже на следующий день, 18 февраля, Axios со ссылкой на одного из советников Трампа сообщил о 90% вероятности прямого столкновения США и Ирана. Оно, по информации портала, может случится вопреки тому, что главе Белого дома «надоела» эскалация с Тегераном и предостережениям некоторых людей из президентского окружения от войны с Ираном.