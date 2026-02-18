Президент Ирана рассказал об «открывающих горизонты» встречах с Путиным

Президент Ирана заявил, что на его встречах с Путиным были достигнуты договоренности, открывающие новые горизонты для Тегерана. Год назад страны заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Масуд Пезешкиан (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Договоренности Москвы и Тегерана, достигнутые во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, открывают новые горизонты для сотрудничества двух стран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Слова иранского лидера приводит его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, Иран, в частности, решительно настроен «быстро и четко» реализовывать 20-летний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, заключенный год назад. Документ подразумевает в том числе военно-техническое сотрудничество.

Говоря о своих многочисленных встречах с Путиным с начала работы нового иранского правительства в 2024 году, Пезешкиан заявил, что «на всех состоявшихся встречах были приняты важные и стратегические решения, обеспечивающие общие интересы двух стран и двух народов, открывающие новые горизонты для отношений между Тегераном и Москвой».

Реализацию совместных проектов, особенно в области транзитных коридоров, иранский президент назвал открытием новой главы и прорывом в отношениях между двумя странами. Он также выразил надежду, что развитие взаимодействия между Ираном и Россией окажет положительное влияние на региональную экономику в целом.

В свою очередь, Цивилев, согласно заявлению пресс-службы иранского президента, назвал прошлый год в отношениях Москвы и Тегерана плодотворным. По его словам, в Кремле считают важными отношения с Ираном.

14 февраля Путин, поздравляя президента Ирана с 47-й годовщиной исламской революции, назвал отношения Москвы и Тегерана дружественными и соседскими. Он заявил о поддержке усилий Ирана по защите суверенитета и «законных интересов», а также по обеспечению безопасности страны.

За месяц до этого Пезешкиан назвал товарищескими отношения с Путиным, подчеркнув схожесть Ирана и России в своих взглядах и подходах. Он отметил, что Тегеран разделяет позицию Москвы о необходимости многополярного мира.

Тогда же, в январе, Путин принял в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В ходе разговора стороны отметили общую заинтересованность в скорейшем снижении напряженности вокруг Ирана.