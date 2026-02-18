 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Президент Ирана рассказал об «открывающих горизонты» встречах с Путиным

Президент Ирана заявил, что на его встречах с Путиным были достигнуты договоренности, открывающие новые горизонты для Тегерана. Год назад страны заключили соглашение о стратегическом партнерстве
Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Договоренности Москвы и Тегерана, достигнутые во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, открывают новые горизонты для сотрудничества двух стран, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Слова иранского лидера приводит его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, Иран, в частности, решительно настроен «быстро и четко» реализовывать 20-летний договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, заключенный год назад. Документ подразумевает в том числе военно-техническое сотрудничество.

Говоря о своих многочисленных встречах с Путиным с начала работы нового иранского правительства в 2024 году, Пезешкиан заявил, что «на всех состоявшихся встречах были приняты важные и стратегические решения, обеспечивающие общие интересы двух стран и двух народов, открывающие новые горизонты для отношений между Тегераном и Москвой».

Реализацию совместных проектов, особенно в области транзитных коридоров, иранский президент назвал открытием новой главы и прорывом в отношениях между двумя странами. Он также выразил надежду, что развитие взаимодействия между Ираном и Россией окажет положительное влияние на региональную экономику в целом.

В свою очередь, Цивилев, согласно заявлению пресс-службы иранского президента, назвал прошлый год в отношениях Москвы и Тегерана плодотворным. По его словам, в Кремле считают важными отношения с Ираном.

Путин принял в Кремле секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани
Политика
Владимир Путин

14 февраля Путин, поздравляя президента Ирана с 47-й годовщиной исламской революции, назвал отношения Москвы и Тегерана дружественными и соседскими. Он заявил о поддержке усилий Ирана по защите суверенитета и «законных интересов», а также по обеспечению безопасности страны.

За месяц до этого Пезешкиан назвал товарищескими отношения с Путиным, подчеркнув схожесть Ирана и России в своих взглядах и подходах. Он отметил, что Тегеран разделяет позицию Москвы о необходимости многополярного мира.

Тогда же, в январе, Путин принял в Москве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани. В ходе разговора стороны отметили общую заинтересованность в скорейшем снижении напряженности вокруг Ирана.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
Иран Масуд Пезешкиан Россия Владимир Путин сотрудничество
Масуд Пезешкиан фото
Масуд Пезешкиан
президент Ирана
29 сентября 1954 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин поздравил президента Ирана с 47-й годовщиной исламской революции
Политика
WSJ узнала, что Иран выразил США готовность передать уран России
Политика
В Тегеране заявили о поиске новой кандидатуры посла в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
«Дом.РФ» обозначил точный размер дивидендов за 2025 год Инвестиции, 17:10
Американка Шиффрин стала трехкратной олимпийской чемпионкой в слаломе Спорт, 17:04
Минфин разместил рекордный объем гособлигаций с постоянным купоном Инвестиции, 17:00
Киев подтвердил договоренность о следующем раунде переговоров с Россией Политика, 17:00
«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке «Ситибанка» Бизнес, 16:58
Аэропорт Ярославля закрыли для полетов Политика, 16:54
Плющенко заявил, что для Петросян любое призовое место на ОИ уже победа Спорт, 16:54
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Ретейлеры опровергли введение ограничений на продажу огурцов Общество, 16:52
Россияне пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 16:50
МВД предложило новые ограничения на денежные переводы и выдачу наличных Общество, 16:49
Мединский раскрыл, с кем встречался в Женеве после переговоров Политика, 16:48
ВТБ сообщил о росте спроса на цифровые банковские сервисы для бизнеса Отрасли, 16:46
Китайская фристайлистка завоевала золото в акробатике на Олимпиаде Спорт, 16:45
Словацкие хоккеисты победили Германию и вышли в полуфинал Олимпиады Спорт, 16:44