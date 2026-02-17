 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Вэнс назвал главную красную линию США по Ирану

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом

США установили красные линии для Ирана, прежде всего республика не должна получить ядерное оружие, заявил в эфире Fox News американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы не хотим ядерного распространения. Если Иран получит ядерное оружие, появится множество других режимов. Некоторые дружественные, некоторые не очень. Они захотят получить ядерное оружие вслед за ними. Это стало бы катастрофой для американского народа», — объяснил Вэнс.

США за сутки перебросили к Ирану более 50 истребителей
Политика
Фото:Angel Campbell / U.S. Navy / Reuters

Материал дополняется.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Теги
Персоны
Иран Джеймс Дэвид Вэнс
Джеймс Дэвид Вэнс фото
Джеймс Дэвид Вэнс
политик, вице-президент США
2 августа 1984 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 90,87 (-0,17) Инвестиции, 17 фев, 18:04 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 76,74 (+0,12) Инвестиции, 17 фев, 18:04
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории Олимпиад Спорт, 00:19
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 00:19
Петросян лишилась лидерства. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 00:16
Немецкие бобслеисты заняли весь пьедестал в двойках на Олимпиаде Спорт, 00:06
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 00:01
Минприроды скорректирует «Чистый воздух» под интересы энергетиков Бизнес, 00:01
Эксперты предсказали новый бум IPO на российском рынке в 2026 году Финансы, 00:00
Новый рейтинг РБК
Топ-100 продавцов на Wildberries и Ozon
Подробнее
Вице-президент ISU отреагировал на дебют Петросян на Олимпиаде Спорт, 17 фев, 23:59
Аэропорт Волгограда ограничил полеты Политика, 17 фев, 23:58
Вэнс назвал главную красную линию США по Ирану Политика, 17 фев, 23:57
Леонова назвала причину уверенности Петросян на Олимпиаде Спорт, 17 фев, 23:48
Жулин назвал причины заниженных оценок Петросян на Олимпиаде в Италии Спорт, 17 фев, 23:46
Петросян рассказала, что не живет в Олимпийской деревне Спорт, 17 фев, 23:37
Зеленский поручил делегации проработать в Женеве встречу с Путиным Политика, 17 фев, 23:29