Вэнс назвал главную красную линию США по Ирану

США установили красные линии для Ирана, прежде всего республика не должна получить ядерное оружие, заявил в эфире Fox News американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Мы не хотим ядерного распространения. Если Иран получит ядерное оружие, появится множество других режимов. Некоторые дружественные, некоторые не очень. Они захотят получить ядерное оружие вслед за ними. Это стало бы катастрофой для американского народа», — объяснил Вэнс.

Материал дополняется.