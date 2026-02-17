 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

WSJ узнала, что Иран выразил США готовность передать уран России

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Иран предложил перестать обогащать уран и передать часть своих запасов России. По данным WSJ, обогащение могут приостановить на три года. Второй раунд переговоров Вашингтона и Тегерана прошел в Женеве
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Делегация Ирана на переговорах с США выразила готовность приостановить обогащение урана, передать часть своих запасов другой стране, например в Россию, и начать деловые отношения с американской стороной. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди иранских и американских дипломатов.

Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до трех лет, утверждают собеседники газеты.

Иранские и американские переговорщики провели встречу 17 февраля в Женеве. Кроме того, иранские делегаты встретились с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

NYT узнал о предложении Ирана передать России обогащенный уран
Политика
Али Лариджани

Ранее The New York Times утверждала, что секретарь Собеза Ирана Али Лариджани передал президенту России Владимиру Путину послание о возможности передаче Москве запасов обогащенного урана Тегерана. Эта тема давно обсуждается, Россия продолжает свои усилия и контакты со всеми заинтересованными сторонами, сообщил газете представитель российского президента Дмитрий Песков.

Россия ранее сама предлагала Ирану забрать излишки обогащенного урана для дальнейшего обеднения и использования в энергетических целях, об этом сообщал глава МИДа Сергей Лавров. Как выяснил Axios, тогда иранская сторона отказалась рассматривать это предложение.

Еще во время первого раунда переговоров иранская сторона предложила создать консорциум для производства топлива из обогащенного урана. Тегеран пожелал, рассказали WSJ дипломаты, чтобы производство было на территории страны, однако для Соединенных Штатов это оказалось неприемлемо. По словам дипломатов из ближневосточного региона, Иран хотел привлечь внимание президента США Дональда Трампа, чьи представители заключили аналогичную «громкую» сделку по сектору Газа.

В конце января Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Он призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия. В противном случае республике, по словам Трампа, грозит более мощный удар, чем летом 2025 года.

В июне 2025-го США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Патрушев заявил о готовности ВМФ к прорыву морской блокады Запада

Россия направила ноту в ОЗХО из-за обвинения в отравлении Навального

В Британии решили ускорить создание альтернативы Visa из-за Трампа

Глава МИД Эстонии сообщил о работе над изъятием российских активов

В школьную программу добавят «служение»

Трамп призвал Украину стать более сговорчивой
Авторы
Теги
Персоны
Илья Трапезников
Иран США Иранская ядерная программа ядерная сделка переговоры
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
