WSJ узнала, что Иран выразил США готовность передать уран России

Иран предложил перестать обогащать уран и передать часть своих запасов России. По данным WSJ, обогащение могут приостановить на три года. Второй раунд переговоров Вашингтона и Тегерана прошел в Женеве

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Делегация Ирана на переговорах с США выразила готовность приостановить обогащение урана, передать часть своих запасов другой стране, например в Россию, и начать деловые отношения с американской стороной. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники среди иранских и американских дипломатов.

Тегеран выразил готовность приостановить обогащение урана на срок до трех лет, утверждают собеседники газеты.

Иранские и американские переговорщики провели встречу 17 февраля в Женеве. Кроме того, иранские делегаты встретились с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

Ранее The New York Times утверждала, что секретарь Собеза Ирана Али Лариджани передал президенту России Владимиру Путину послание о возможности передаче Москве запасов обогащенного урана Тегерана. Эта тема давно обсуждается, Россия продолжает свои усилия и контакты со всеми заинтересованными сторонами, сообщил газете представитель российского президента Дмитрий Песков.

Россия ранее сама предлагала Ирану забрать излишки обогащенного урана для дальнейшего обеднения и использования в энергетических целях, об этом сообщал глава МИДа Сергей Лавров. Как выяснил Axios, тогда иранская сторона отказалась рассматривать это предложение.

Еще во время первого раунда переговоров иранская сторона предложила создать консорциум для производства топлива из обогащенного урана. Тегеран пожелал, рассказали WSJ дипломаты, чтобы производство было на территории страны, однако для Соединенных Штатов это оказалось неприемлемо. По словам дипломатов из ближневосточного региона, Иран хотел привлечь внимание президента США Дональда Трампа, чьи представители заключили аналогичную «громкую» сделку по сектору Газа.

В конце января Трамп заявил, что направил к Ирану американскую группировку — «огромную армаду» во главе с авианосцем Abraham Lincoln. Он призвал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение без ядерного оружия. В противном случае республике, по словам Трампа, грозит более мощный удар, чем летом 2025 года.

В июне 2025-го США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана, присоединившись к израильской военной кампании. Целями атаки стали подземные комплексы в Фордо, Натанзе и Исфахане.