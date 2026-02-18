США ввели санкции против 18 иранских чиновников и глав телеком-компаний

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США ввели визовые ограничения против 18 иранских чиновников и руководителей телекоммуникационной отрасли, сообщает пресс-служба американского Госдепартамент.

Ведомство пояснило, что меры приняты в отношении лиц, которые, по мнению американских властей, причастны или предположительно причастных к «серьезным» нарушениям прав человека, включая ограничение права на свободу выражения мнений и мирных собраний

«Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать право иранского народа на свободу выражения мнений. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку иранцев и их стремления к миру и достоинству. Мы будем и впредь использовать все доступные инструменты для выявления и привлечения к ответственности лиц, совершающих злоупотребления со стороны должностных лиц иранского режима и других лиц», — говорится в сообщении.

В декабре 2025 года в Иране вспыхнули масштабные протесты. Поводом стало недовольство граждан экономической ситуацией в стране. В ходе беспорядков, по официальным данным властей, погибли более 3 тыс. человек . Тегеран обвинял в организации протестов США и Израиль.

Наряду с США, санкции против иранских официальных лиц и обвиняемых в «жестоком подавлении» демонстраций ввел ранее Европейский союз. В январе евроблок объявил об ограничениях для 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц