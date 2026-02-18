США ввели санкции против 18 иранских чиновников и глав телеком-компаний
США ввели визовые ограничения против 18 иранских чиновников и руководителей телекоммуникационной отрасли, сообщает пресс-служба американского Госдепартамент.
Ведомство пояснило, что меры приняты в отношении лиц, которые, по мнению американских властей, причастны или предположительно причастных к «серьезным» нарушениям прав человека, включая ограничение права на свободу выражения мнений и мирных собраний
«Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать право иранского народа на свободу выражения мнений. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку иранцев и их стремления к миру и достоинству. Мы будем и впредь использовать все доступные инструменты для выявления и привлечения к ответственности лиц, совершающих злоупотребления со стороны должностных лиц иранского режима и других лиц», — говорится в сообщении.
В декабре 2025 года в Иране вспыхнули масштабные протесты. Поводом стало недовольство граждан экономической ситуацией в стране. В ходе беспорядков, по официальным данным властей, погибли более 3 тыс. человек. Тегеран обвинял в организации протестов США и Израиль.
Наряду с США, санкции против иранских официальных лиц и обвиняемых в «жестоком подавлении» демонстраций ввел ранее Европейский союз. В январе евроблок объявил об ограничениях для 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева
Швеция назвала Россию главной угрозой
Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»
Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке
Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет
NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США