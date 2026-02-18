 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Иране⁠,
0

США ввели санкции против 18 иранских чиновников и глав телеком-компаний

Сюжет
Протесты в Иране
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

США ввели визовые ограничения против 18 иранских чиновников и руководителей телекоммуникационной отрасли, сообщает пресс-служба американского Госдепартамент.

Ведомство пояснило, что меры приняты в отношении лиц, которые, по мнению американских властей, причастны или предположительно причастных к «серьезным» нарушениям прав человека, включая ограничение права на свободу выражения мнений и мирных собраний

«Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать право иранского народа на свободу выражения мнений. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку иранцев и их стремления к миру и достоинству. Мы будем и впредь использовать все доступные инструменты для выявления и привлечения к ответственности лиц, совершающих злоупотребления со стороны должностных лиц иранского режима и других лиц», — говорится в сообщении.

Axios узнал об оценке в 90% вероятности столкновения США с Ираном
Политика
Фото:Majid Asgaripour / Reuters

В декабре 2025 года в Иране вспыхнули масштабные протесты. Поводом стало недовольство граждан экономической ситуацией в стране. В ходе беспорядков, по официальным данным властей, погибли более 3 тыс. человек. Тегеран обвинял в организации протестов США и Израиль.

Наряду с США, санкции против иранских официальных лиц и обвиняемых в «жестоком подавлении» демонстраций ввел ранее Европейский союз. В январе евроблок объявил об ограничениях для 15 иранских должностных лиц в сфере безопасности и правосудия, а также шесть юридических лиц

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Уиткофф рассказал об итогах первого дня переговоров Москвы и Киева

Швеция назвала Россию главной угрозой

Акционеры крупнейшего логистического оператора запустят «русскую рулетку»

Экзарх объяснил резкий рост числа приходов РПЦ в Африке

Глава А1 предсказал возвращение западного бизнеса в Россию через 3–5 лет

NYT рассказала о прозвище «Уиткофф и Зятькофф» для переговорщиков США
Авторы
Теги
Полина Дуганова
санкции против Ирана Госдепартамент США ограничения Иран США
Материалы по теме
Вэнс назвал главную красную линию США по Ирану
Политика
Axios узнал об оценке в 90% вероятности столкновения США с Ираном
Политика
WSJ узнала, что Иран выразил США готовность передать уран России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 90,27 (-0,6) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 76,15 (-0,59) Инвестиции, 17:47
«Ньюкасл» со счетом 6:1 обыграл «Карабах» в ЛЧ благодаря покеру Гордона Спорт, 23:21
Bloomberg узнал о скором решении Индии по страховке нефти в России Политика, 23:18
Такер Карлсон заявил о своем задержании в Израиле Политика, 23:14
США ввели санкции против 18 иранских чиновников и глав телеком-компаний Политика, 23:10
Россия и США договорились о создании экономической рабочей группы Политика, 22:37
Акции «Самолета» выросли на новости про возможную косвенную господдержку Инвестиции, 22:23
Канада потеряла Кросби, но вышла в полуфинал. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 22:09
Идеи правят деньгами
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Гладков сообщил о новой массированной атаке на Белгород Политика, 22:08
«Торпедо» вышло в плей-офф КХЛ Спорт, 22:05
Власти Польши рассказали о работе над получением репараций от России Политика, 22:03
«Аэрофлот» предупредил об отмене рейсов и корректировке расписания Общество, 21:59
Зеленский заявил о надежде на третий раунд переговоров в феврале Политика, 21:53
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Зеленский назвал недостаточным результат переговоров в Женеве Политика, 21:48