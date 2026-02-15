Меняйло: в аэропорту Владикавказа и в Моздоке объявили план «Ковер»

В аэропорту Владикавказа и в Моздоке объявили план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале.

Пресс-служба Росавиации сообщила о приостановке полетов в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса. Ограничения ввели для обеспечения безопасности, уточнила Росавиация.

Также на территории республики ввели режим опасности БПЛА. Меняйло призвал граждан сохранять спокойствие и не реагировать на провокации. Также он предупредил о возможном замедлении интернета и мобильной связи.

На момент публикации ограничения на полеты действуют в авиагаванях Краснодара, Геленджика и Сочи. В Геленджике сработала сирена, сообщил мэр города Алексей Богодистов.