Соучастник покушения на Алексеева отговаривал других от преступления
Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин заявил в суде, что отговаривал других фигурантов от преступления. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
«Я отговаривал их [соучастников] от этого, от необдуманных поступков», — сказал Васин.
Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2026 года.
По версии Следственного комитета, Виктор Васин действовал из «террористического мотива». Он арендовал квартиру исполнителю покушения Любомиру Корбе и обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта.
Еще одним пособником, по данным следствия, стал сын Виктора Павел Васин. Он предоставил соучастникам транспорт для наблюдения и изъятия оружия из тайника, купил «средства технического контроля и трекер» для слежки, а также помог в сборе данных об адресах проживания и автомобилях по заданию СБУ.
В СК заявили, что Павел Васин признал вину и сообщил о слежке еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны России.
Покушение на генерал-лейтенанта было совершено утром 6 февраля в Москве. Исполнитель Любомир Корба несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.
Позже ФСБ и МВД установили пособников покушения, непосредственный исполнитель Любомир Корба был задержан в Дубае и передан России. Его сообщниками были Виктор Васин (задержан в Москве) и Зинаида Серебрицкая (скрылась на территории Турции, ее объявили в международный розыск и заочно арестовали).
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом и заявил, что его целью является срыв переговоров
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине
Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине
FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая
Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ
В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8