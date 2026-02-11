Соучастник покушения на Алексеева заявил, что отговаривал других от преступления

Соучастник покушения на Алексеева отговаривал других от преступления

Виктор Васин (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Виктор Васин заявил в суде, что отговаривал других фигурантов от преступления. Об этом сообщает корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

«Я отговаривал их [соучастников] от этого, от необдуманных поступков», — сказал Васин.

Замоскворецкий суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2026 года.

По версии Следственного комитета, Виктор Васин действовал из «террористического мотива». Он арендовал квартиру исполнителю покушения Любомиру Корбе и обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта.

Еще одним пособником, по данным следствия, стал сын Виктора Павел Васин. Он предоставил соучастникам транспорт для наблюдения и изъятия оружия из тайника, купил «средства технического контроля и трекер» для слежки, а также помог в сборе данных об адресах проживания и автомобилях по заданию СБУ.

В СК заявили, что Павел Васин признал вину и сообщил о слежке еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны России.

Покушение на генерал-лейтенанта было совершено утром 6 февраля в Москве. Исполнитель Любомир Корба несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.

Позже ФСБ и МВД установили пособников покушения, непосредственный исполнитель Любомир Корба был задержан в Дубае и передан России. Его сообщниками были Виктор Васин (задержан в Москве) и Зинаида Серебрицкая (скрылась на территории Турции, ее объявили в международный розыск и заочно арестовали).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом и заявил, что его целью является срыв переговоров