ФСБ: исполнителя покушения на Алексеева задержали в ОАЭ и передали России

ФСБ и МВД установили пособников и исполнителя покушения на Алексеева

Один из пособников был задержан в Москве. Исполнителя Любомира Корбу задержали в ОАЭ и передали России

ФСБ и МВД установили пособников покушения на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева, непосредственный исполнитель был задержан в Дубае и передан России, сообщил ЦОС ФСБ. Оперативные мероприятия проводились в рамках возбужденного Следственным комитетом уголовного дела по факту покушения на убийство.

Исполнитель покушения — Любомир Корба 1960 года рождения, указано в сообщении. Его задержали в Дубае при содействии властей ОАЭ и передали России. Его пособниками были Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, женщина выехала на Украину, добавили в ФСБ. Продолжается розыск организаторов преступления.

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. СК сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Его ход контролирует столичная прокуратура.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом, который нацелен на срыв переговоров по украинскому урегулированию.

Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил с 2011 года. Он участвовал в российской операции в Сирии, в 2017 году был удостоен звания Героя России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.