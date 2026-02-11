СК сообщил, что генералу Алексееву продолжают оказывать медпомощь

Пострадавший при покушении генерал-лейтенант Владимир Алексеев находится в больнице, врачи продолжают оказывать ему квалифицированную медицинскую помощь. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Покушение на генерал-лейтенанта было совершено утром 6 февраля в Москве. Исполнитель Любомир Корба несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.

Позже ФСБ и МВД установили пособников покушения, непосредственный исполнитель Любомир Корба был задержан в Дубае и передан России. Его сообщниками были Виктор Васин (задержан в Москве) и Зинаида Серебрицкая (скрылась на территории Турции, ее объявили в международный розыск и заочно арестовали).

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом и заявил, что его целью является срыв переговоров