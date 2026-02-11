СК назвал мотив фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева
У пособника покушения на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева был террористический мотив, сообщает Следственный комитет.
Исполнителем покушения выступил Любомир Корба.
«Виктор Васин сообщил следствию, что арендовал квартиру Корбе, а также обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. При этом он руководствовался террористическим мотивом», — говорится в сообщении.
Еще одним пособником был сын Виктора Павел Васин. Он обеспечил сооучастников транспортными средствами для наблюдения и изъятия оружия из схрона. Павел также купил «средства технического контроля и трекер» для слежки. Он помогал преступникам собирать сведения об адресах проживания и автомобилях по заданию СБУ.
Павел признался в содеянном, а также рассказал о слежке еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны России.
«Сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом г. Москвы об избрании в отношении Виктора и Павла Васиных меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.
Материал дополняется
