СК назвал мотив фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева

СК: у фигуранта дела о покушении на Алексеева был террористический мотив

Виктор Васин (Фото: ТАСС)

У пособника покушения на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева был террористический мотив, сообщает Следственный комитет.

Исполнителем покушения выступил Любомир Корба.

«Виктор Васин сообщил следствию, что арендовал квартиру Корбе, а также обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. При этом он руководствовался террористическим мотивом», — говорится в сообщении.

Еще одним пособником был сын Виктора Павел Васин. Он обеспечил сооучастников транспортными средствами для наблюдения и изъятия оружия из схрона. Павел также купил «средства технического контроля и трекер» для слежки. Он помогал преступникам собирать сведения об адресах проживания и автомобилях по заданию СБУ.

Павел признался в содеянном, а также рассказал о слежке еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны России.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом г. Москвы об избрании в отношении Виктора и Павла Васиных меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

Материал дополняется