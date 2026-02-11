 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

СК назвал мотив фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева

СК: у фигуранта дела о покушении на Алексеева был террористический мотив
Виктор Васин
Виктор Васин (Фото: ТАСС)

У пособника покушения на заместителя начальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева был террористический мотив, сообщает Следственный комитет.

Исполнителем покушения выступил Любомир Корба.

«Виктор Васин сообщил следствию, что арендовал квартиру Корбе, а также обеспечивал его проездными билетами для общественного транспорта. При этом он руководствовался террористическим мотивом», — говорится в сообщении.

Еще одним пособником был сын Виктора Павел Васин. Он обеспечил сооучастников транспортными средствами для наблюдения и изъятия оружия из схрона. Павел также купил «средства технического контроля и трекер» для слежки. Он помогал преступникам собирать сведения об адресах проживания и автомобилях по заданию СБУ.

Павел признался в содеянном, а также рассказал о слежке еще за двумя высокопоставленными сотрудниками Минобороны России.

«Сегодня следствие ходатайствует перед Замоскворецким районным судом г. Москвы об избрании в отношении Виктора и Павла Васиных меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в СК.

СК сообщил, что генералу Алексееву продолжают оказывать медпомощь
Политика

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров назвал, чего не могут касаться компромиссы по Украине

Лавров заявил, что Зеленский и Европа изнасиловали мирный план США по Украине

FT: Украина планирует провести выборы президента и референдум до 15 мая

Богомолов попросил уволить его с поста ректора Школы-студии МХАТ

В НАТО назвали, в чем Россия опережает альянс

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
В Казахстане конфисковали более 850 тыс. $ у владельцев казино 1Win Финансы, 13:07
ГАИ Подмосковья приостановила выдачу прав и регистрацию авто из-за сбоя Общество, 12:59
Нет прогресса в английском: что делать с эффектом плато Образование, 12:56
Украинец нарушил запрет МОК. Что происходит на Олимпиаде-2026 Спорт, 12:55
Лавров пригрозил «адекватными контрмерами» из-за милитаризации Гренландии Политика, 12:55
Ректор МФТИ назвал наиболее востребованные специальности в ближайшие годы
РАДИО
 Общество, 12:55
СК сообщил, что генералу Алексееву продолжают оказывать медпомощь Политика, 12:53
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Писарев ответил на сообщения о своей кандидатуре на смену Богомолову Общество, 12:52
Австралийский сноубордист сломал шею во время тренировки на Олимпиаде Спорт, 12:51
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil PRO, 12:50
Белозеров назвал главную задачу для РЖД на 2026 год Бизнес, 12:50
Дуров объявил о «самом масштабном редизайне» Telegram для Android Технологии и медиа, 12:47
В посольстве Германии ответили на сообщения о назначении нового посла Политика, 12:46
Константин Богомолов решил покинуть Школу-студию МХАТ. Что случилось Life, 12:42