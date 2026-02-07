Замначальника ГРУ Алексеев пришел в сознание после покушения
Заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Владимир Алексеев, находившийся в тяжелом состоянии после покушения, пришел в сознание, сообщил источник «Известий». ТАСС в медицинских кругах рассказали, что генерал-лейтенант успешно перенес операцию.
«Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», — сказал собеседник агентства.
Утром 6 февраля СК сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта в доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся. Алексеева госпитализировали.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК). Столичная прокуратура взяла расследование на контроль.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом, нацеленным на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.
В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с Алексеевым. «Сейчас специальные службы делают свое дело. <...> Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что высокопоставленные военные «находятся под угрозой» в период боевых действий, но рассуждать о том, как обеспечить их безопасность, — это прерогатива спецслужб, а не Кремля.
Алексеев занимает должность первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил с 2011 года. Он участвовал в российской операции в Сирии, в 2017 году был удостоен звания Героя России. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и орденом Александра Невского.
