Суд в Москве заочно арестовал пособницу покушения на генерала Алексеева
Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал предполагаемую пособницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.
Суд избрал Серебрицкой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента ее задержания в России или экстрадиции.
Ранее следствие направило в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте Серебрицкой.
Женщину объявили в розыск по статье УК. Ранее стало известно, что она выехала на Украину.
Покушение на генерал-лейтенанта было совершено утром 6 февраля в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.
Позже ФСБ и МВД установили пособников покушения, непосредственный исполнитель Любомир Корба был задержан в Дубае и передан России. Его сообщниками были Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первый был задержан в Москве.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом и заявил, что его целью является срыв переговоров
