 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Суд в Москве заочно арестовал пособницу покушения на генерала Алексеева

Замоскворецкий суд заочно арестовал пособницу покушения на генерала Алексеева
Владимир Алексеев
Владимир Алексеев (Фото: Минобороны России / Telegram)

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал предполагаемую пособницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Суд избрал Серебрицкой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента ее задержания в России или экстрадиции.

Ранее следствие направило в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте Серебрицкой.

Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск
Политика
Зинаида Серебрицкая

Женщину объявили в розыск по статье УК. Ранее стало известно, что она выехала на Украину.

Покушение на генерал-лейтенанта было совершено утром 6 февраля в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.

Позже ФСБ и МВД установили пособников покушения, непосредственный исполнитель Любомир Корба был задержан в Дубае и передан России. Его сообщниками были Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первый был задержан в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом и заявил, что его целью является срыв переговоров

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
покушение заочный арест генерал Владимир Алексеев
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
ФСБ показала кадры допроса нового фигуранта дела о покушении на Алексеева
Политика
ФСБ сообщила о новом задержанном фигуранте дела о покушении на Алексеева
Политика
Пособницу покушения на генерала Алексеева объявили в розыск
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Разведка Эстонии признала отсутствие у России планов нападать на НАТО Политика, 17:03
Лавров рассказал о поведении Зеленского после встречи с Путиным Политика, 17:03
Бывшего пиар-менеджера «Роснефти» приговорили по делу «держиморды» Общество, 16:57
Суд в Британии обязал вернуть деньги Внешпромбанка фонду укравших их Бизнес, 16:53
Минпросвещения изменит перечень разрешенных учебников в школах России Общество, 16:48
Резервная линия питания Запорожской АЭС отключена после обстрела Политика, 16:45
Госдума приняла в первом чтении новый пакет мер против мошенников Общество, 16:41
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
По подозрению в убийстве экс-главы ВФЛА Балахничева задержали его сына Спорт, 16:39
Не ошибка личности, а сбой в картине влияния: как извлечь урок из провала Образование, 16:39
Госдума приняла в первом чтении ограничение по числу банковских карт Инвестиции, 16:38
Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона Политика, 16:37
В МИД допустили возобновление работы генконсульства США в Екатеринбурге Политика, 16:32
Итальянская фигуристка взяла на Олимпиаду талисман погибшей коллеги Спорт, 16:31
Трамп пригрозил сорвать открытие моста из Канады. Что известно о проекте Политика, 16:30