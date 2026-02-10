Суд в Москве заочно арестовал пособницу покушения на генерала Алексеева

Владимир Алексеев (Фото: Минобороны России / Telegram)

Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал предполагаемую пособницу покушения на генерала Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую. Об этом сообщил корреспондент «РИА Новости» из зала суда.

Суд избрал Серебрицкой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Этот срок будет исчисляться с момента ее задержания в России или экстрадиции.

Ранее следствие направило в Замоскворецкий суд Москвы ходатайство о заочном аресте Серебрицкой.

Женщину объявили в розыск по статье УК. Ранее стало известно, что она выехала на Украину.

Покушение на генерал-лейтенанта было совершено утром 6 февраля в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Алексеева госпитализировали. 7 февраля стало известно, что он пришел в сознание.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Прокуратура Москвы взяла расследование на контроль.

Позже ФСБ и МВД установили пособников покушения, непосредственный исполнитель Любомир Корба был задержан в Дубае и передан России. Его сообщниками были Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Первый был задержан в Москве.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом и заявил, что его целью является срыв переговоров