Соучастница покушения на генерала Алексеева скрылась в Турции
Предполагаемую соучастницу покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.
В документах указано, что Серебрицкая скрылась в Турции. В Стамбул она прилетела рейсом из России. «РИА Новости» со ссылкой на видео ФСБ уточняет, что женщина вылетела из «Внуково» ночью 5 февраля.
Отмечается, что у нее есть российский паспорт, которым фигурантка пользовалась для въезда в Россию из ЛНР и для перемещений по стране.
Ранее Серебрицкую объявили в федеральный розыск. ТАСС уточняло, что женщина разыскивается по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ее заочно арестовали.
Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Преступник несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. Он пришел в сознание 7 февраля.
Позднее ФСБ сообщила, что исполнителем был Любомир Корба. Его задержали в Дубае и передали в Россию. 7 февраля Корбу также заочно арестовали по ст. 317 УК России, а также по ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Вторым пособником ФСБ назвала Павла Васина, который был задержан в Москве вскоре после преступления.
