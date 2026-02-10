 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Соучастница покушения на генерала Алексеева скрылась в Турции

Зинаида Серебрицкая
Зинаида Серебрицкая (Фото: МВД России)

Предполагаемую соучастницу покушения на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаиду Серебрицкую объявили в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что Серебрицкая скрылась в Турции. В Стамбул она прилетела рейсом из России. «РИА Новости» со ссылкой на видео ФСБ уточняет, что женщина вылетела из «Внуково» ночью 5 февраля.

Отмечается, что у нее есть российский паспорт, которым фигурантка пользовалась для въезда в Россию из ЛНР и для перемещений по стране.

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Политика
Владимир Алексеев

Ранее Серебрицкую объявили в федеральный розыск. ТАСС уточняло, что женщина разыскивается по статье 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Ее заочно арестовали.

Покушение на Алексеева было совершено утром 6 февраля в Москве. Преступник несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Алексеева госпитализировали. Он пришел в сознание 7 февраля.

Позднее ФСБ сообщила, что исполнителем был Любомир Корба. Его задержали в Дубае и передали в Россию. 7 февраля Корбу также заочно арестовали по ст. 317 УК России, а также по ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой). Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Вторым пособником ФСБ назвала Павла Васина, который был задержан в Москве вскоре после преступления.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
генерал Владимир Алексеев покушение на убийство международный розыск Турция
