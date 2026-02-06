Лавров назвал целью покушения на генерала Алексеева срыв переговоров
Покушение на генерал-лейтенанта, первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Владимира Алексеева говорит о том, что Украина нацелена на срыв переговоров. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём организации Феридуном Синирлиоглу.
Лавров отказался делать прогнозы относительно будущего переговорного процесса, отметив, что это прерогатива руководства страны.
«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима [президента Украины Владимира] Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, и режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», — сказал Лавров.
Утром 6 февраля Следственный комитет сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта в доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся. Алексеева госпитализировали.
Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия, расследование взяла на контроль прокуратура.
В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с Алексеевым. «Сейчас специальные службы делают свое дело. <...> Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он добавил, что высокопоставленные военные «находятся под угрозой» в период боевых действий, но рассуждать о том, как обеспечить их безопасность, — это прерогатива спецслужб, а не Кремля.
Алексеев в 2017 году получил звание Героя России. Должность первого замначальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России он занимает с 2011 года.
