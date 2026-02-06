 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Лавров назвал целью покушения на генерала Алексеева срыв переговоров

Военная операция на Украине
Переговоры России и Украины
Лавров назвал покушение на генерала Владимира Алексеева терактом и заявил, что его целью является срыв переговоров
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Покушение на генерал-лейтенанта, первого заместителя начальника Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил Владимира Алексеева говорит о том, что Украина нацелена на срыв переговоров. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и генеральным секретарём организации Феридуном Синирлиоглу.

Лавров отказался делать прогнозы относительно будущего переговорного процесса, отметив, что это прерогатива руководства страны.

«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима [президента Украины Владимира] Зеленского на постоянные провокации, нацеленные, в свою очередь, на срыв переговорного процесса, и режима, готового сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от Соединенных Штатов в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования», — сказал Лавров.

В Москве совершили покушение на заместителя начальника ГРУ Алексеева
Политика
Владимир&nbsp;Алексеев

Утром 6 февраля Следственный комитет сообщил, что неизвестный несколько раз выстрелил в генерал-лейтенанта в доме на Волоколамском шоссе в Москве и скрылся. Алексеева госпитализировали.

Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте огнестрельного оружия, расследование взяла на контроль прокуратура.

Лавров назвал целью покушения на генерала Алексеева срыв переговоров
В Кремле сообщили, что президенту России Владимиру Путину докладывают о ситуации с Алексеевым. «Сейчас специальные службы делают свое дело. <...> Мы же желаем генералу сначала выжить и выздороветь. Надеемся, что так и будет», — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он добавил, что высокопоставленные военные «находятся под угрозой» в период боевых действий, но рассуждать о том, как обеспечить их безопасность, — это прерогатива спецслужб, а не Кремля.

Алексеев в 2017 году получил звание Героя России. Должность первого замначальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России он занимает с 2011 года.

