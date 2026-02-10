 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кадыров назначил своего сына Ахмата куратором сферы образования Чечни

Ахмат Кадыров стал куратором сферы образования Чечни
Фото: ARKadyrov / Telegram
Фото: ARKadyrov / Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего 20-летнего сына Ахмата Кадырова куратором сферы образования. Об этом Ахмат Кадыров сообщил в телеграм-канале.

Сын главы Чечни заявил: «В связи с возложением на меня обязанностей вице-премьера Чеченской Республики, наш национальный лидер, глава ЧР, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров доверил мне курировать это важнейшее направление». Кадыров добавил, что сфера образования — это один из «краеугольных камней развития нашего общества и государства».

Кадыров провел встречу с министром образования и науки республики Хож-Бауди Дааевым. По его словам, ключевыми приоритетами остаются модернизация зданий учебных учреждений, расширение федеральной поддержки и сокращение доли второй смены в школах.

Ахмат Кадыров поблагодарил министра за проделанную работу и заверил в своей полной поддержке при решении существующих проблем. «Вместе мы сможем достичь новых высот и обеспечить светлое будущее для наших детей», — подчеркнул он.

Сын Рамзана Кадырова стал вице‑премьером Чечни
Политика

С февраля по май 2024 года Ахмат Кадыров был министром по делам молодежи. До этого он занимал пост первого замминистра по физической культуре и спорту, был председателем совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в Чечне. В мае того же года Кадырова назначили на должность министра физической культуры и спорта республики.

В начале 2026 года 20-летний сын Кадырова стал исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Чечни. Ранее пост занимал Иса Тумхаджиев.

Ранее Рамзан Кадыров заявил, что «номером один в мировых новостях» стал фейк об аварии с участием его 18-летнего сына Адама. По его словам, с помощью ИИ «можно обмануть любого человека».

С апреля 2025 года Адам Кадыров занимает пост секретаря Совета безопасности Чечни. Когда Адаму было 15 лет, его назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики.

В октябре 2023 года Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло после того, как он избил в СИЗО в Грозном обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля.

Также в числе наград Адама Кадырова — медаль «Защитник Чеченской Республики», орден имени Ахмата Кадырова, орден «Даймехкан Сий» («Честь Отечества»), орден «За служение религии Ислам» I степени, медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, медаль «За боевое отличие». В 2024 году он получил на вечное хранение орден наиба Имамата Байсангура Беноевского — чеченского полководца, участника Кавказской войны.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

